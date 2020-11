Policisty ročně zaměstnají stovky internetových pirátů. Napadli i Voyo

Své o tom, jak závažný trestný čin internetové pirátství je, ví Ilja. Ten na webu Voyo, který vlastní televize Nova, stahoval předpremiérové díly oblíbených seriálů Ordinace v růžové zahradě, Ulice a řadu dalších.

"Stahovat seriály z Voya jsem začal vlastně v osmnácti. Byl jsem si vědom, že to není legální, ale bral jsem to jenom jako klukovinu, jako nějakou hloupost, kterou potom nechám být," přiznal reportérům TV Nova.

Jenže nenechal, časem si vytvořil vlastní webové stránky, na které seriály umisťoval a začal vydělávat na reklamě. "To byly stovky dílů, trvalo to dva roky snad všechno. Když mě odhalili, tak jsem měl šok, hodně velkej. Tak jsem to hned všechno vlastně smazal, ale už bylo pozdě, protože policie už měla veškeré údaje o mojí databázi, všechno možný," popsal Ilja.

Jen za minulý rok policisté odhalili 316 internetových pirátů. "V letošním roce jich je 174. Pachateli může za tento trestný čin hrozit trest odnětí svobody v trvání dvou let," řekla policejní mluvčí.

Ilja vyvázl jen s podmínkou, zápis v trestním rejstříku mu ale zůstane. "To, že v mladém věku po škole budu mít zápis v trestním rejstříku, jsem si neuvědomoval, ani při hledání další budoucí práce to moc nepomáhá," přiznal internetový pirát.

Ilja se ze svých chyb poučil a těm, kteří na internetu šíří cizí obsah, vzkazuje následující: "Nevede to k ničemu dobrému, můžete si zkazit život a zadlužit se. Radši věnujte svůj čas nějakým jiným věcem."