Politici čelí výhrůžkám! Chodí jim i fotky jejich oběšených dětí

Politici, a to nejen ti vládní, čelí stále častěji osobním útokům. Musí umět přijmout slovní útoky, ostatně ani oni jimi často své protivníky nešetří, ovšem fyzické násilí nebo výhrůžky smrtí do demokracie nepatří. Stejně jako vyhrožování rodinám politiků, které s jejich názory nemají nic společného.

Na základě hoaxu o volných bytech pro migranty začaly místopředsedkyni Pirátů Olze Richterové chodit výhrůžky zabitím a znásilněním. "Třeba zastřelte tu svini, výhrůžky, výzvy k násilí, výzvy ke znásilnění," popsala Richterová.



Politička proto podala trestní oznámení na Nelu Liskovou, která smyšlené informace opakovaně sdílela. "Není reálné si ověřovat pravost příspěvku, pravost všeho. Paní Richterová může říct, že to neřekla, ale jak já můžu vědět, že to neřekla," obhajovala se žena na webu iDnes.cz.



Výhrůžkami samotnými se zabývá policie. V reakci na soudní spor Richterové s Liskovou se ale začali ozývat další politici. Někteří z nich by si prý výhrůžnými zprávami mohli vytapetovat celý byt. Neobvyklé nejsou prý třeba ani obrázky oběšených dětí politiků.



"Pro mě je to každodenní chleba. Píšou mi lidi, vyhrožují. Dokonce tam byl i případ, že chtěli mě i rodinu zastřelit," řekl například premiér Andrej Babiš (ANO).



Výhružným zprávám čelí také euposlanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). "Že nás podříznou, oběsí, moje děti chtěli dát do plynu," popisuje lidovec, co mu přišlo. "Jezdíte pak s neprůstřelnou vestou, omezí vás to na pohybu, secvičujete s rodinou, co byste dělal v případě, že by se na vás někdo dobýval, měníte dveře za pancéřový," dodal Zdechovský.



"Tento fenomén se v poslední době nevyhnul ani mně. Výhrůžek navíc přibývá," přiznal také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



"Mně samotné taky přicházely emaily, kdy mi někdo popisoval, co všechno mi bude z mého těla řezat a jakým způsobem," řekla poslankyně ODS Jana Černochová. Výhružkám čelil i předseda SPD Tomio Okamura.



Výhrůžky politikům ve většině případů chodí v důsledku šíření lživých zpráv. Buď že něco řekli, nebo chtějí prosadit. Vládním politikům v posledním roce také v souvislosti s bojem proti koronaviru. Politici, jakožto veřejně činné osoby, sice musejí snášet větší míru kritiky, výhrůžky adresované jim, nebo dokonce rodině, jsou už podle ministra vnitra Hamáčka za hranou. Nejen politikům radí, aby postupovali stejně jako poslankyně Richterová.



"Pokud komukoliv přijdou nějaké výhrůžky, které se týkají jeho zdraví, života, blízkých, tak doporučuji, ať se obrátí na policii," radí Hamáček.



Krok Olgy Richterové oceňují i její kolegové a kolegyně. "Jsem velice ráda, že ona to k soudu podala, protože tohle překračuje hranici toho, co bychom jako politikové, političky, měli snášet," řekla Černochová.



Soud s poslankyní Richterovou bude pokračovat v květnu. Zároveň se chystá podat další trestní oznámení kvůli dalším výhrůžkám.

Že případů vyhrožování politikům v poslední době přibývá, potvrzuje i policie. Za takové jednání přitom mohou pachatelé jít i na několik let do vězení. Podívejte se na reportáž:

O tom, jak náročná je současná situace na psychiku lidí, promluvil psycholog Tomáš Morávek: