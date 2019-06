Volby v Česku čeká revoluce! Hlasovat se bude jen jeden den

Ministr vnitra Jan Hamáček chce změnit volební zákon. Podporu získal i u dalších politických stran. Politici by se navíc měli dohodnout, že by obecní, krajské a senátní volby měly pevně stanovené datum. Změnu vítají i politologové.

Místo dvou dnů, kdy se otevřou volební místnosti, jen jeden. To je cíl ministra vnitra. "Máme už rýsující se konsenzus. Většina politických stran preferuje volby v jeden den, aby to bylo tedy pravděpodobně v pátek,“ řekl ministr a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Sníží se prý organizační náročnost a zmizí důvod pro zapečetění volební schránky nebo uzamčení místnosti přes noc. V pátek by se hlasovalo například od sedmi do 22 hodin, což je tedy v součtu déle než dnes.

"Když se podíváme na volby, tak nějakých 85 až 80 procent ze všech voličů, kteří se účastní voleb, jde volit první den, tedy v pátek. A je jedno, jestli to jsou volby sněmovní, prezidentské, krajské, komunální, senátní či evropské," řekl politolog Jan Kubáček.

Ve hře je také možnost, že by se například u obecních voleb hlasovalo v předstihu. Volič by zanechal zalepenou úřední obálku s hlasovacím lístkem na úřadě a ten by ji uchovával ve speciální schránce až do dne voleb. "Já bych to podpořil, protože my samozřejmě v Evropě jsme jedna z mála zemí, kde se vlastně chodí k volbám dva dny," řekl premiér Andrej Babiš.

Podporu má Hamáček u všech dalších parlamentních stran. "Jestli to bude pátek, čtvrtek, nebo neděle, to bude ještě předmětem debaty, ale to, aby to byl jeden den, pokládáme za rozumné," řekl Martin Kupka, místopředseda ODS.

"Pro nás je tedy dost ke zvážení k takovému kroku přikročit, pokud nebude ten ztracený čas nahrazen nějakou možností odloženého hlasovacího lístku například na poště," řekl místopředsedy sněmovny Vojtěch Pikal z České pirátské strany.

"My bychom byli pro, co je v Evropě naprosto běžné, a to je neděle, od rána od osmi do 22 hodin do večera," řekl Marek Výborný, předseda KDU-ČSL. "Pokud k tomu budou souběžně zavedeny i korespondenční volby a možnost odvolit předem, jako je to v zahraničí, tak jsme jedině pro," dodala Markéta Adamová z TOP09.

Pro pátek jako volební den jsou například komunisté nebo SPD. Česká republika je s dvěma volebními dny raritou společně s Indií nebo Papuou Novou Guineou. Většina zemí světa má jen jeden, v drtivé většině je to neděle.