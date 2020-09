Politici reagují na Babišův projev: Místo státníka přišlo fňukání

"Vážení občané, za současný neutěšený stav v boji s koronavirem jsem plně zodpovědný, protože jsem se řídil přáním lidí na facebooku a nesprávně korigoval rady odborníků. Podávám proto demisi.” Tohle mělo zaznít a nezaznělo. Projev premiéra byl jen dlouhým volebním spotem,“ napsala na svůj twitter předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



Podle poslance TOP 09 Miroslava Kalouska chybělo v projevu vyjádření, které premiér zdůrazňoval minule, tedy to, že za nastalou situaci přebírá veškerou zodpovědnost. "Od té doby dává v kritických chvílích chlapsky a bez váhání hlavu na špalek,“ pustil se na svém twitteru do Babiše Kalousek.

Předseda ODS Petr Fiala prohlásil, že to byl bezradný a bezobsažný projev. "Jeho jediným cílem bylo nějak napravit špatný dojem z chaosu, který premiér a vláda způsobili. Na tom, co Babiš označil na úkol do budoucna, měla vláda pracovat od května a dnes to mělo být připraveno,“ rozčiluje se na twitteru Fiala.

Projev zkritizoval také europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), podle kterého byla celá řeč naprosto o ničem. "Čekal jsem projev státníka, namísto toho je tu další ufňukané "Čau lidi,“ vysmál se projevu Zdechovský.

Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera namísto uklidnění Babiš akorát lidi napomenul. "Od projevu jsem čekal něco jiného. Za sebe můžu říci, že vše je na nastalou situaci nachystané a lidi tak alespoň já mohu uklidnit,“ řekl Šmucler. Také on vyzval k tomu, aby lidé nosili roušky a dodržovali hygienu.

Projev zhodnotil také ekonom Lukáš Kovanda, který souhlasil s tím, že by neměla být znovu zavřená ekonomika. Přesto se kvůli novému ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi obává, že se Česko přiblíží daleko tvrdším opatřením. "V případě, že bude Prymula vnímat nějaké epidemiologické ohrožení, může upřednostňovat uzavření ekonomiky,“ bojí se Kovanda.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky byl projev moc kritický. "Zbytečné rýpnutí do mladých a do části lékařů, od něj, který lidi vyzýval, ať nejezdí na dovolenou do zahraničí a sám jel. Od něj, který odmítl jít do karantény a sám nabádá k dodržování opatření. Příklady táhnou a premiér by měl jít příkladem, jinak pak jeho slova jsou prázdná!“ zhodnotil projev Jurečka.