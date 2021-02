Politici vymýšlí nový volební zákon. Už mají čtyři varianty

Politici už mají čtyři možné varianty, jak vyřešit situaci kolem volebního zákona. Ústavní soud totiž zrušil některé jeho části. Zákonodárci mají na schválení změny volebního zákona čas do 3. srpna. Do té doby se musí odevzdat kandidátní listiny pro říjnové sněmovní volby.

"Podle mého názoru jsou si politici vědomi, že jim nezbývá nic jiného než se shodnout. Myslím, že tu shodu nakonec najdou, ale bude to skoro jistě doprovázeno velkými hádkami a asi uvidíme i ošklivé věci na politické scéně," myslí si sociolog Jan Herzmann.





Podle některých odborníků by se ale mohly volby konat i pokud by se zákonodárci na nové podobě volebního zákona neshodli. "Soudce nejvyššího správního soudu pan Langášek konstatoval, že i pokud by nebyla pravidla ještě plně vyjasněna, tak by je mohl interpretovat nejvyšší správní soud," řekl politolog Jiří Pehe.





Zatím to ale vypadá, že tomu budou chtít politici předejít a budou chtít hledat shodu. Mimořádné jednání politických stran už svolal předseda senátu Miloš Vystrčil (ODS) i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).



"Já si dovedu představit, že v Senátu najdeme shodu, že bychom měli do konce února mít hotovo a být schopný se s Poslaneckou sněmovnou domluvit," věří senátor Jan Horník (STAN).





Ve hře jsou zatím čtyři varianty, jak by mohl nový volební zákon vypadat. Ta první počítá s tím, že by se z Česka stal jeden volební obvod s jedinou kandidátkou pro celou republiku. Druhá varianta počítá se spojováním některých krajů.





"A to tak, aby volební kraje byly zhruba stejně velké, takže bychom měli řekněme osm krajů. Třetí možnost je zajistit pomocí matematické formule, aby v druhém skrutiniu na úrovni krajů se mandáty přidělovaly proporčněji," uvedl Pehe.





V poslední variantě by se sice zachovalo všech 14 krajů, ale mandáty by se přidělovaly na základě výsledků celostátních. Tak se volilo v 90. letech minulého století.





"To znamená, že by se nepočítaly jednotlivé kraje při přidělování výsledků, ale počítaly by se celostátní zisky stran a podle toho by se přidělovaly mandáty v jednotlivých krajích," dodal Pehe.





Sociální demokraté budou prosazovat variantu jednoho obvodu. Tu bude pravděpodobně preferovat i Top09. Pro Piráty je důležité, aby návrh respektoval princip rovnosti hlasů voličů. Komunisté a hnutí ANO zatím situaci analyzují.