Politici vyrazili bojovat se suchem! Vtipkovali, kdo je z nich hezčí

Předseda vlády a jeho ministři na Rakovnicku ve středních Čechách probírali s místními hlavně čističky odpadních vod, vrty s pitnou vodou, ale došlo i na výstavbu nových vodních nádrží v regionu.

"Řeší se to od roku 2005, takže 14 let. A teď konečně máme na stole konkrétní projekty," uvedl premiér Andrej Babiš. Během návštěvy premiérovi zodpovědně sekundovali ministři. V první části návštěvy hlavně Richard Brabec a Miroslav Toman.

"Závěrem musím potvrdit to, co říkal pan ministr životního prostředí. Já říkám že už jsme skoro jako dva nevlastní bratři, protože se vzájemně doplňujeme," vtipkoval Toman. Brabec s ním souhlasil a řekl, že jsou si opravdu podobní. Toman na to však dodal, že on je ten hezčí.

Delegace ale neřešila jenom problémy se suchem na jílovitém Rakovnicku. Zajela i za těmi, kterých se nejvíce dotýká, a to místními zemědělci. A výsledek inspekce? Česká republika na udržení vody v krajině vynaloží až jeden a půl miliardy korun.

Ministerská delegace se ve středu věnovala ale také dopravě. Zkontrolovala například stavbu nové části Pražského okruhu.