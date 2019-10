Politici z pražské radnice čelí kritice! Dosazují do městských firem své lidi

Pražská opozice kritizuje uskupení Praha Sobě, které je součástí magistrátní koalice, za to, že si z dozorčích rad a některých příspěvkových organizací dělá trafiky. Zástupci Prahy sobě se ale brání tím, že na tyto posty dosazují jen odborníky. Koaliční partneři na situaci reagovali pouze konstatováním, že si do svých nominací vzájemně nemluví.

Praha sobě čelí ostré kritice opozice kvůli klientelismu. Například současný autor vítězné koncepce na šéfování národní kulturní památky Vyšehrad na dalších šest let byl před rokem pouhým podporovatelem Prahy sobě.

Významný post získal i jeden z volebních manažerů Prahy Sobě a zároveň bratr mluvčí strany. Ten se v pouhých 24 letech stal členem dozorčí rady Pražské energetiky. Podle pražské opozice se nejedná o náhodu.

"Říkali, že chtějí mít všude odborníky. Zdá se ale, že ta odbornost spočívá v tom, aby souzněli s Prahou sobě a aby to byli kamarádi," kritizuje současnou situaci zastupitelka za ODS Alexandra Udženija. "Tato koalice říkala, že půjde proti trafikantům, ale přitom, když se podíváte, tak někdy je ten střet zájmů tak přímočarý, že já se divím, že do toho jdou. My na to jako opozice budeme upozorňovat," tvrdí zastupitel za ANO Patrik Nacher.

Praha sobě se ale brání, že byť některé posty nově zastávají lidé jí blízcí, jsou ve svém oboru profesionálové. "Praha sobě vzešla z Pražanů, kteří měli dost všehoschopných politiků. Nekradou a pracují pro město. Není divu, že se toho karierní politici bojí a útočí na nás s podobnými nesmysly," uvedla mluvčí Prahy sobě Julie Kochová.

Koaliční partneři si navzájem do výběru nominantů nemluví a nekomentují je. Každá strana si za ně prý nese odpovědnost sama. "Ty dozorčí rady mají vykonávat vůli vlastníka, tedy města, takže dává smysl, že tam některé strany navrhují svoje zástupce. My máme takovou dohodu v koaličním dohodě, že každá strana ty nominanty navrhuje, jak se jí zlíbí. My Piráti děláme výběrová řízení," tvrdí zastupitel za Piráty Adam Zábranský.

"Je na politické odpovědnosti každé z koaličních stran, jaké konkrétní kandidáty dává do městských firem," přizvukuje předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Podle politologů tato praxe není ničím neobvyklým.

"Často si mnozí straníci vybírají své blízké, aby měli jistotu, že tam mají svého člověka, který má blízko k informacím a podává je těm svým kolegům. Velmi často se děje, že ty nové tváře, které říkají, že to budou dělat jinak, stejně najedou na stejný postup, protože se budou bát odborníků. Budou se bát cizích lidí," vysvětluje politolog Jan Kubáček.

Asi až výsledky ukážou, jak lidé dosazení za jednotlivé strany pracovali. Teď je i podle politologů na hodnocení prý ještě brzy.