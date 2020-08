Politické strany před volbami šetří, některé mají hodně hluboko od kapsy

Před podzimními volbami se jednotlivé strany na příliš velké kampaně prý nechystají. Vydají za ně jen část sumy povolené zákonem - maximálně několik desítek miliónů korun. Některé strany budou sázet třeba na volební autobus, jiné na jízdní kolo, další ještě vyčkávají. Tyto volby do krajských zastupitelstev a senátu ale mohou díky štědrým státním příspěvkům přinést stranám důležité peníze.

Horká kampaň před krajskými a senátními volbami je na spadnutí. Piráti sází na autobus a lavičky, ODS na jízdní kola a vládní strany zase na rozdávání peněz. Za kampaň vydají politické strany desítky milionů korun.

"Na jeden krajksý obvod je limit sedm milionů korun. Takže sedm milionů krát počet krajů, ve kterých subjekt bude kandidovat," vysvětluje "pravidla hry" předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran Vojtěch Weis.

Maximální strop na kampaň je 91 milionů korun. Například SPD dá na volby zhruba 20 miliónů, hnutí ANO prý zatím neví. "Celkově za celou republiku se budeme pohybovat někde v nákladech okolo 40 až 50 miliónů," říká kandidát na hejtmana za ODS Martin Kupka.

Na opulentní kampaně se strany nechystají. Většina z nich se i s ohledem na epidemiologickou situaci přesune na internet, navíc prý hodlají šetřit. "Děláme takové lavičky, protože na bilboard si nesedneš a bilboard je drahý," pochlubila se poslankyně za Piráty Olga Richterová. "Kampaň bude relativně úsporná, bude to okolo 20 miliónů korun," svěřil se předseda ČSSD Jan Hamáček.





Pro politické strany mohou být volby citelnou finanční injekcí. Na jeden mandát krajského zastupitele od státu inkasují příspěvek 250 tisíc ročně, za senátora dokonce 900 tisíc. Politologové spekulují, že například pro sociální demokracii, která letos obhajuje deset senátorských křesel ze 13, by debakl znamenal výraznou finanční ztrátu.

"Sociální demokracie je v situaci, že doslova každou korunu otáčí ne dvakrát, ale dokonce pětkrát. Někdo by řekl, že to je sympatické, protože by měla chápat situaci lidí v insolvenci, dlužníků, lidí v exekuci. Protože sama je v podobné situaci,

kdy přemýšlí, jestli má na vodu, elektřinu a chod strany," tvrdí politolog Jan Kubáček.

"Každý výpadek mandátu se promítne do stranické pokladny. Pokud přijdeme o senátní mandáty, bude to znamenat i propad příjmů. Provedli jsme razantní úsporná opatření. Neříkám, že jsme na to připraveni, ale ty redukční kroky v ČSSD proběhly," vyjádřil se Hamáček.

Výsledek letošních voleb bude podle politologů pro strany důležitý i z hlediska jejich rozpočtu na příští rok, kdy je čekají volby do Poslanecké sněmovny. Horká kampaň před podzimními volbami se rozjede v září, bizarní kousky některých kandidátů ale sociálními sítěmi, kolují už dnes.