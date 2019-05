Politik ANO pod falešným jménem nechal tajně tisknout lživé letáky

Před loňskými komunálními volbami se ve schránkách většiny Kolíňáků objevil anonymní leták. Ten obviňoval starostu města a dnes předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, že se pod jeho vedením prodražilo splácení dluhu města a také z toho, že má měsíčně statisícové příjmy. Volby ale Rakušanovo hnutí Změna pro Kolín s téměř 63 % hlasů a se ziskem 21 z 27 mandátů vyhrálo.

Teď vyšlo najevo, že leták objednal, nechal natisknout a roznést Martin Herman, lídr kandidátky hnutí ANO, který je i radním Středočeského kraje. Po volbách se stal kolínským zastupitelem a také předsedou kontrolního výboru.

Na ukončení vyšetřování upozornil web iDNES.cz. Letáky objednal Jaromír Havlíček, neexistující osoba. Policistům nedělalo problém Havlíčka s Hermanem spojit. Peníze totiž odešly z účtu, který si Herman pod svou skutečnou identitou založil a pojmenoval jej "Havlíček".

V pondělí měla aféra dohru na kolínském zastupitelstvu. Změna pro Kolín navrhla Hermanovo odvolání z čela kontrolního výboru, který zastupitelstvo zřizuje. "Domníváme se, že předsedou kontrolního výboru prostě nemůže být člověk, který je usvědčeně nepoctivý," odůvodnil návrh Rakušan.





Záznam jednání kolínského zastupitelstva. Debata o odvolání Martina Hermana začíná v čase 2:08

Herman předtím na sociálních sítích označil svůj čin za klukovinu. "Pan Herman vydává za klukovinu, že přijde na Českou distribuční, tam řekne ´Jmenuji se Jaromír Havlíček, zadávám si u vás tisk letáku´. Pak to nechá vytisknout, jde do banky, tam na své jméno založí účet, který velmi chytře, zkušeně konspirativně, pojmenuje Havlíček. Na ten účet vloží finanční prostředky a z toho účtu nechá vytisknout lživý leták. Pan Herman se domnívá, že toto je klukovina!" hodnotil jeho čin Rakušan.

"Skutečně můžeme vnímat jako nešťastné, že jsem zvolil tu identitu pana Havlíčka," začal za hlasitého smíchu některých zastupitelů Herman vysvětlovat svůj čin. "Já jsem si opravdu zadal ten leták pod jinou identitou, nemohl jsem ho podepsat, protože ten leták obsahoval údaje, které jsem dostal od běžných občanů. Nebyl to leták hnutí ANO, ale lidí, kteří měli strach je zveřejnit a neměli k tomu ani finanční prostředky," tvrdil Herman.

Na Hermanově letáků byl graf, který tvrdil, že splácení dluhu pod Rakušanovým vedením se městu prodražilo o 17 800 000 Kč. To vyvracel na zasedání zastupitelstva 1. místostarosta Michael Kašpar, který má městskou kasu na starosti. Herman ale trval na svém.

"Já jsem ještě donedávna vycházel z tabulky, kterou jsem dostal papírovou. Ale světě div se, jak se roztrhlo to "peklo", kdy musím reagovat na různá nařčení a pochybnosti o těch datech, tak se mi do schránky dostalo CD, na tom jsou ty tabulky, ze kterých jsem vycházel. Je tam i autor toho souboru, to je člověk z Městského úřadu v Kolíně. Z čeho už jiného vycházet?" řekl na jednání Herman.

"Já se za tu falešnou identitu omlouvám, ale nechtěl jsem, aby ten leták byl spojován s hnutím ANO," vysvětloval Herman. Tvrdil také, že podle precedentu z nedaleké Kutné Hory, kde naopak leták špinící konkurenci vydal člověk spojený s hnutím STAN, nedošlo k ovlivnění voleb, protože Rakušan na něj měl čas reagovat. "Reagoval jste na něj, ještě než se vyskytl v těch schránkách, protože vám ho zase donesli nějaký udavači. Ten čas jste měl," řekl Herman. Tvrdil, že ho vedení města chce odvolat z kontrolního výboru kvůli činnosti, kterou v něm vyvíjí.

"Vy se tady opovážíte někoho nazývat udavači? Někoho, kdo mi váš už vytištěný leták donesl? Jak si to vůbec dovolujete brát do úst takové věty, že je někdo udavačem, když vy jste prokázaným podvodníkem? Vy jste člověkem, který si vymyslel jméno a pod tím operoval v předvolební kampani," rozčiloval se Rakušan.

Chtěl také po Hermanovi, aby prokázal, že bere měsíčně statisíce, jak se píše v letáku. Funkce, které Herman vyjmenoval, totiž z velké části jsou součástí poslaneckého mandátu a není za ně žádný příplatek, například ověřovatel schůze. "Z těch funkcí, které tady jsou, a ´vydělávám na nich statisíce měsíčně´, tak jediná, která je nad rámec běžného poslaneckého mandátu je předseda Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství," řekl Rakušan.

Hermana zastupitelstvo z vedení kontrolního výboru odvolalo. Pro bylo 21 zastupitelů. Hermanovi straničtí kolegové se při hlasování zdrželi, on sám a jediný zastupitel za KSČM nehlasovali vůbec. Hnutí ANO požádalo vedení města, aby mohlo nového předsedu kontrolního výboru navrhnout až na příští schůzi. Na tom se mimochodem bude volit i Rakušanův nástupce, protože ten po zvolení předsedou hnutí STAN avizoval, že v červnu ve vedení Kolína skončí.

Jednu stranu letáku zveřejnil Rakušan před volbami na facebooku: