Sportovci myslí na konec kariéry! Bez zápasů jim chybí motivace

Loni byl Ladislav Gengel jedním z nejproduktivnějších hráčů druhé ligy a měl chuť s hokejem pokračovat i letos se čtyřicítkou na krku. Kvůli vládním opatřením ale ztrácí chuť udržovat se dál ve formě.

"Pro mě je to hrozně těžké, protože už mám nějaký věk za sebou a jenom trénovat nejde, chybí tam motivace. Myslím si, že hodně lidí kvůli tomu skončí," připustil hráč s extraligovými zkušenosti z Kladna, Vsetína a Mladé Boleslavi.

Do situace poloprofesionálů se během nouzového stavu čím dál častěji vžívá mentální kouč Marian Jelínek, se kterým sportovci řeší dilema, jestli bez zápasového rytmu skončit nebo ještě vydržet.



"Pokud mluvíme o nižší soutěži, tak ten hráč je poloprofesionál a najednou nemá půlku svého příjmu. Nebo rovnou celý. Pak přijde konec a on zvažuje, co teď. V téhle době nemáte zápasy a často nemáte ani plat, ani prémie, takže uvažovat o konci kariéry je v téhle situaci zcela normální," vysvětluje Jelínek.



Vládním nařízením nejvíc trpí právě veteráni, kteří už se během své bohaté kariéry natrénovali dost a dost. Zápasy, ve kterých mohou prodat svoje zkušenosti, se podle nich nedají nahradit ani sebelepším tréninkem.



"Nejvíc mi samozřejmě chybí fanoušci, ale gól je prostě gól. I když si ho můžu dát na tréninku, v tom zápase je to něco jiného. Když fanoušci zakřičí gól, tak je to krásný pocit pro ně i pro nás hráče," vzpomíná Gengel.



Ale není to jen Gengel, který je současnou situací frustrován. Na sociálních sítích se po přerušení soutěží rojí vyjádření sportovců, kteří se chystají pověsit kariéru na hřebík. O své pocity se podělil třeba záložník třetiligového Vyškova Michal Klesa, který si poslední ostrý zápas zahrál 14. srpna.



"Tak jsem právě zjistil, že nemám motivaci. Motivaci makat a připravit se na sezónu. Byl jsem běhat a vůbec mě to nebavilo. Nemám totiž v dálce ten cíl, kvůli kterému to už roky podstupuju. Fotbal mě nepřestal bavit, ta dřina kolem toho taky ne. Ale dřív jsem věděl, proč to dělám, proč dřu, zatímco teď ne," popsal na Facebooku Klesa.



Kromě zápasového kolotoče by mohla sportovce na vážkách nastartovat i nabídka z vyšší ligy, která se stále hraje. Jenže to je kvůli přetlaku hráčů nepravděpodobné, a tak reálně hrozí, že česká sportovní scéna přijde o srdcaře, kteří mají i ve svém věku pořád co nabídnout.



"Vy jim ze dne na den utne to, co milují a oni si to pak všemožně suplují. Hledají, čím by nahradili tu ztrátu, ty emoce, tak to často hledají i v alkoholu a gamblingu. Opravdu to není lehké období pro vrcholového sportovce," upozornil na nástrahy spojené s koncem kariéry Jelínek.