Polovina zmrzlin je závadná. V těchto krajích dopadly nejhůř!

Ve Středočeském kraji už letos krajská hygienická stanice provedla 43 kontrol. Z toho více než polovina odebraných vzorků byla nevyhovující. Více než 50 % odebraných vzorků zmrzliny nevyhovělo ani na Vysočině.

"Aktuálně máme k dispozici výsledky u 16 vzorků, ze kterých 12 nevyhovělo," uvedla mluvčí královéhradecké hygienické stanice Veronika Krejčí. Moravskoslezský kraj si zatím vede poměrně dobře. Závadu našli hygienici pouze ve třech případech z 28.

Nejčastějším prohřeškem je špatná údržba zařízení na výrobu zmrzliny. "Nedbají na úklid a nemají řešený přívod vody," tvrdí Milan Šles z brněnské hygienické stanice. "A to může u konzumentů způsobit střevní potíže," dodala mluvčí středočeské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Jak by měla správná zmrzlina vypadat, ví zmrzlinář Jan Černoušek. Každý den připravuje nové druhy zmrzliny. "Každý zmrzlinář přes noc míchá, protože zpracovatelnost je 24 hodin. Neděláme si zásoby na x dní," vysvětluje Černoušek.

Na takovou vaničku jahodové zmrzliny spotřebuje až šest kilogramů jahod. "Zpracováváme tuny ovoce, které připravujeme do zmrzliny. Pak cukr, mléko, smetana, tak by to mělo vypadat," dodává Černoušek.

Mělo by být jasné na první pohled, jestli je tato oblíbená pochoutka kvalitní. To, že nejde pouze o navoněnou chemickou směs, poznáte i podle toho, že ve zmrzlině jsou kousky ovoce.

Ukazatelem je také to, jak zmrzlina taje. "Ten tuk by se měl rozpouštět při normálních teplotách, ne že si koupím zmrzlinu a netaje mi, i když je +30 stupňů," tvrdí Černoušek. Nejlépe v testech obstály kraje Karlovarský, Pardubický a Jihočeský.