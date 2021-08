Skoro polovina zmrzlin nesplnila při kontrole hygienické limity

Státní zemědělská a potravinářská inspekce při kontrolách zjistila, že téměř polovina točených a kopečkových zmrzlin nesplňuje hygienické limity. U ledů do nápojů bylo číslo ještě větší – téměř 65 procent neodpovídalo předpisům. Podíl nevyhovujících vzorků je nejvyšší za posledních pět let.

Inspektoři kontrolovali v období do 15. srpna především cukrárny a podobné provozovny. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Potravinářská inspekce prověřovala dodržování bezpečnostních a jakostních parametrů a kontrolovala přístroje, které slouží k přípravě zmrzliny a ledů do nápojů.

Z 97 odebraných vzorků nevyhovovalo předpisům 47. Převažovala mezi nimi vanilková zmrzlina, patří totiž k těm nejrozšířenějším příchutím.

U zkoumaných zmrzlin se vyskytovaly nadlimitní počty kolonií bakterií čeledi Enterobacteriaceae. Ty mohou člověku přivodit střevní potíže.

Špatné výsledky kontroly způsobilo především nedodržování hygieny výroby, nedostatečná sanitace přístrojů a kontaminované vstupní suroviny. Například točená zmrzlina by se měla na konci dne zlikvidovat. To se podle inspektorů často neděje a zmrzlina bývá vracena zpátky do stroje. Tím může docházet ke kontaminaci.

Podíl nevyhovujících vzorků nelze podle potravinářské inspekce vztáhnout na celý trh, protože kontroloři častěji prověřují provozovny, kde očekávají problém. S dotčenými provozovateli zahájí inspekce správní řízení o uložení sankce.

