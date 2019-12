Polovině případů rakoviny lze předejít, ročně postihne miliony lidí

Nekuřte, sportujte, jezte zdravě a vyhýbejte se pobytu na přímém slunci – tak znějí jedny ze základních doporučení odborníků pro prevenci rakoviny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) lze až polovině případů rakoviny předejít. I přesto postihuje tato závažná nemoc 18 milionů lidí ročně.

Nejčastěji lidé onemocní rakovinou kůže, tlustého střeva nebo plic, muži karcinomem prostaty a ženy karcinomem prsu. Při prevenci nemoci je kromě dodržování zásad zdravého životního stylu důležité i včasné vyšetření u lékaře. Některá screeningová vyšetření dokonce hradí zdravotní pojišťovny.

Ještě před 50 lety byla Česká republika na prvním místě v úmrtnosti na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Postupně se nám podařilo zbavit nelichotivého prvenství a klesnout až na 26. místo. Vděčíme za to nejen změně životosprávy, ale především populačním screeningům. Vyhledávání nemoci u lidí starších 50 let zachránilo život mnoha Čechů. Lékaři se nezaměřují pouze na již rozvinuté nádory, ale i na rizikové faktory a příznaky.

Nemoc mohou odhalit buď pomocí testu na okultní (okem neviditelné) krvácení do stolice, nebo kolonoskopií. Při ní lékař zavede pacientovi do tlustého střeva přes konečník sondu, která nasnímá vnitřní prostředí střeva a konečníku a dokáže také odebrat vzorek pro podrobnější testování. Vzhledem k tomu, že věk pacientů s kolorektálním karcinomem stále klesá, usilují lékaři o posunutí screeningu už od 45 let.

Kromě rakoviny tlustého střeva se lékaři pokouší včas odhalit třeba i nádory prsu. Ženy starší 45 let proto preventivně zvou jednou za dva roky k vyšetření. Mamografického screeningu by se měly zúčastnit všechny ženy, i když nepociťují žádné potíže. Právě u včasného vyšetření bez vnějších projevů dokážou lékaři odhalit nádor prsu v počáteční fázi. Pacientkám se tak výrazně zvýší šance na úspěšnou léčbu.

Spolu s rakovinou prsu, kolorekta a plic je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen karcinom děložního čípku. Ročně si tuto diagnózu vyslechne bezmála tisícovka Češek. I rakovinu děložního čípku se lékaři snaží odhalit pomocí populačních screeningů. Stěr z děložního hrdla provede gynekolog pacientkám při běžné preventivní prohlídce. Zdravotní pojišťovny vyšetření hradí jednou ročně dívkám od 15 let. Rakovině děložního čípku lze navíc předcházet i očkováním proti lidským papilomavirům (HPV).

Ke screeningu rakoviny tlustého střeva, prsu a děložního čípku by mohlo v budoucnu přibýt také plošné vyhledávání rakoviny plic. Ročně jí na světě podlehne více než milion lidí. V tuzemsku patří plicní karcinom k nemocem s největší úmrtností vůbec. Ročně zabije více než pět tisíc lidí. Postihuje ve velké míře kuřáky.

S růstem let i počtem cigaret stoupá i riziko rakoviny. Lékaři často nemoc odhalí až v pozdním stadiu, protože lidé příznaky jako kašel nebo sípání přisuzují právě kouření. Pacienti pak často místo úplného uzdravení bojují pouze o prodloužení života. Lékaři proto usilují o zavedení populačního screeningu rakoviny plic u lidí, a to především kuřáků, starších 45 let.

Dobrou zprávou je, že v posledních letech mohou dát lékaři díky inovativním lékům naději i pacientům v pozdnějších stadiích nemoci. Jedná se především o cílenou léčbu a imunoterapii, která dokáže například u rakoviny plic prodloužit život až o roky, navíc v dobré kvalitě.