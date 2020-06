Polsko otevřelo své hranice, cesta zpět do Česka je ale stále složitá

Velká většina zemí Evropské unie otevírá hranice, výjimkou není ani Polsko, které v sobotu zrušilo kontroly na hranicích s Českem. Lidé už se těšili, až se potkají s příbuznými či například vyjedou na výlet, situace je ale složitější, než se na první pohled zdá.

Dostat se do Polska z Česka není nejmenší problém, situace je ale složitější, když se chce člověk vrátit. U nás se totiž podmínky rozvolní až v pondělí, do té doby platí, že musí lidé při návratu předložit negativní test na Covid-19, jinak je čeká karanténa.

Policisté oznámili, že budou i nadále dodržování bezpečnostních opatření vyžadovat, testy budou kontrolovat namátkově.

"V praxi to znamená, že ani o tomto víkendu se podmínky pro vstup do České republiky z Polské republiky nemění. Až do 14. června 2020 do 23:59 hod. musí tedy kdokoliv, kdo nespadá do výjimek vymezených tímto opatřením, při vstupu do České republiky předložit platný test na COVID-19 nebo podstoupit karanténu," vysvětlil mluvčí policie Ondřej Moravčík.