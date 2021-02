Polsko rozvolnilo opatření! Otevřené obchody a restaurace přilákaly Čechy

Zatímco v Česku platí stále tvrdá epidemická opatření a většina obchodů a sportovišť zůstává uzavřena, v sousedním Polsku se od pondělí opatření rozvolnila. Mnoho Čechů tak vyrazilo za hranice na sjezdovky, do restaurací nebo na nákupy.

Oblečení, sáňky nebo nábytek. Právě pro ten se vydala slečna Nikola do Polska. Bydlí kousek od hranic, a tak u sousedů rozvolnění vítá. "Mamka teď staví dům, tak potřebujeme věci do kuchyně a koupelny,“ popsala Nikola.

A není jediná. Parkoviště jsou plná aut s českými registračními značkami. "V Polsku nakupujeme především věci do domu a na zahradu,“ uvedli dotázaní.

V pondělí polští sousedé otevřeli nejen obchody, ale i velká nákupní centra. Někteří Češi jezdí za hranice lyžovat, ostříhat se u kadeřníka nebo nakupují v prodejnách spodní prádlo.

Zavřené v Polsku ale mají zůstat hotely a posilovny. Vedení federace polských fitness klubů ale navzdory zákazu tělocvičny otevřelo. To přilákalo i Čechy. Někteří provozovatelé v Polsku rozjeli i restaurace, ty ale kontroluje policie a pokutuje i hosty.

To ale většině strávníků nevadí, do restaurace zavzpomínat na časy jako před koronavirem jezdí i našinci. Polská obsluha tak piluje češtinu a rezervuje stoly. "Lidé tady můžou obědvat na místě, nemusí si to nikam brát s sebou,“ řekl provozní jedné restaurace.

Turisté, kteří v Polsku plánují pobyt delší než 12 hodin a přijedou vlakem nebo autobusem, musí absolvovat povinnou 10denní karanténu. Výjimku mají ti, kteří se prokáží dokladem o provedeném očkování proti koronaviru nebo negativním testem, který není starší než 48 hodin.

Od pátku ministerstvo zahraničí zavádí takzvaný semafor, pravidla pro rychlý nákup mají zůstat stejná. "Opět se nejedná o nějaké hraniční kontroly, ty jsou namátkové. Stále platí i v tom novém semaforu celá řada výjimek pro lidi, kteří navštíví sousední stát na maximálně 12 hodin,“ informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).