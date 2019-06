Pomáhat je snadné! Ležící pacienti už nebudou koukat na bílý strop

Když se pár přátel rozhodne udělat dobrou věc, je to evidentně snazší, než by si většina lidí myslela. Přesně tohle si řekla skupina přátel a v žižkovském baru Woodoo uspořádali koncert a sbírku pro klienty Domova se zdravotním postižením.

Během koncertu Vojtaana, módní přehlídky a aukce obrazů se podařilo vybrat neskutečných 25 300 korun. Peníze putují jako finanční dar na konto Domova Sulická, konkrétně budou použity pro oddělení ležících pacientů.

Z akce se stává už tradice, o čemž svědčí fakt, že je o ni stále větší zájem. "Sbírka „WooDoo“ letos proběhla už po čtvrté. Každý rok jsme akci pořádali s konkrétním záměrem. První ročník si vzal za úkol přispět na speciální hygienické křeslo, které klientům umožnilo komfortnější přístup do sprchy. V dalším roce jsme pěti klientům přispěli na cestu k moři. Třetí rok jsme sbírku cílili opět na cesty – zaplatili jsme uživatelům dopravu na dovolené po Čechách – týkalo se to deseti lidí. I letos jsme se rozhodli podpořit domácnost ze Sulické, kde žije 18 uživatelů s velmi vysokou mírou potřebné podpory, (což znamená, že zde žijí klienti, kteří nepřijímají potravu běžným podáním, ale přes speciální sondu do žaludku, s problémy s verbální komunikací, imobilní – trvale upoutaní na lůžko, inkontinentní, apod.). Chtěli jsme sehnat finanční prostředky k tomu, abychom mohli vyzdobit pokoje klientů tak, aby kolem sebe neměli jen bílé stropy – chceme jim poskytnout barevné, pestré, podnětné prostředí – díky svému postižení totiž mnozí z nich hledí každý den, každý večer do holého stropu,“ říká za organizátory akce Bára Kohoutová z Domova Sulická.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická je pobytová sociální služba, jež působí v pražské Krči. Jedná se o příspěvkovou organizaci magistrátu hlavního města Prahy. Je to služba, jejíž kapacita je 151 klientů s mentálním či kombinovaným postižením.