Pomník šesti mrtvým na Děčínsku zničil vandal, vše už řeší policie!

"Dnes jsme si s přítelem chtěli jako obvykle udělat hezký výlet po okolí Jedlové a jeho součástí měla být i cesta k pomníčku zbytečným obětem u Hraničního rybníka nedaleko obce Kytlice. Bohužel tam čekalo nemilé překvapení. Nějaké hovado pomníček totálně zničilo. Křížek je rozmlácen na několik kusů, tabulka s nápisem někam zmizela," popsala v sobotu na facebooku Michaela Dargajová. Na fotkách je vidět i nasprejovaný hákový kříž.

Zničení několik let starého pomníčku potvrdila pro TN.cz i starostka nedalekých Kytlic Monika Hladíková. "Ano, je to pravda. Policii jsem to hlásila hned, jak jsem se to dozvěděla. A dneska už se na to byli podívat," řekla Hladíková v neděli po poledni.

"Kolegové z České Kamenice vše zaevidovali a věcí se budou zabývat," uvedla krátce na dotaz TN.cz policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Hladíková doplnila, že pomník nemůže být zničený příliš dlouho. "Maximálně dva dny, místní jezdí kolem a určitě by si toho všimli," má jasno starostka.

Pomník zbytečným obětem stojí u Kytlic od roku 2013 jako připomínka divokého odsunu, při němž bylo v červnu 1945 zastřeleno šest německých obyvatel obce.