Pomoc lidem od státu: Všechny úlevy na jednom místě

Nouzový stav si žádá mimořádná řešení a stát se snaží najít pomoc pro všechny. Ať už jste doma kvůli dětem, mimořádná opatření vám zhatila podnikání, nebo vám na plat sáhl zaměstnavatel. Strach z toho, že nebudete mít na nájem, splátku hypotéky, placení složenek, nebo dokonce na základní potraviny, by teď neměl mít nikdo.

Vyhazov kvůli nájmu

Ať už jde o nájem v nebytových prostorách, kde podnikáte, nebo o nájemné v bytě, kde bydlíte, snažte se s pronajímatelem včas probrat svou ztíženou situaci a možnosti. Jsme lidé a kdekdo chápe, do jakých potíží se druhý mohl kvůli mimořádným opatřením dostat. Když ho o neschopnosti platit informujete předem, spíše vám vyjde vstříc, než když bez vysvětlení přestanete své závazky splácet a ohrozíte tak finančně jeho.

I v tomto se snaží pomoci stát, ve středu se přišel s vlastním návrhem, který se snaží ulevit nájemcům i pronajímatelům. "Předpokládá například omezení možnosti výpovědi nájmů, pokud lidé nebudou moci nájem uhradit," popsala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Návrhem se nyní bude zabývat parlament.

Odklad hypotéky

Na pomoc dosáhnete, i pokud bydlíte ve vlastním, ale tíží vás každoměsíční splátka hypotéky. Mnohem snazší bude nyní dosáhnout na odklad. A to z iniciativy státu, ale i samotných hypotečních institucí. Nepotřebují mít tisíce dlužníků, proto samy vycházejí vstříc. Povinnost splácet hypotéky by se mohla zastavit až na půl roku.

Zaměstnanci bez peněz nebudou

Výhodu má v těchto dnech být zaměstnaný, chrání vás řada práv a zaměstnavatel vám nemůže jen tak něco změnit nebo nařídit. Pokud jste v nařízené karanténě, máte nárok na nemocenskou. Rodiče s dětmi dosáhnou na ošetřovné. Za nařízený home office většinou zůstává totožná výše platu, nebo se sníží jen minimálně.

I když vás nyní zaměstnavatel nemůže naplno využít a je nucet krátit vám plat, úplně bez peněz nezůstanete, stát navíc plánuje, že rozdíl do určité výše vykryje, aby předešel masivnímu propouštění. Podle plánu ministerstva práce by hromadnému propouštění měl předejít tzv. kurzarbeit a systém, kdy stát bude přispívat podnikům na mzdy zaměstnanců buď 60 nebo 80 % procenty.

Dokonce ani nemusíte sedět doma, volné zaměstnance mohou firmy dočasně nabízet na práci jinam, kde naopak nyní lidé chybí. Pokud se přeci jen ocitnete bez práce, rozhodně se hned registrujte na úřadu práce, ať nemusíte platit odvody na zdravotní a sociální, stát vám vypomůže podporou v nezaměstnanosti.

Na několikaměsíční omezení není spousta firem v česku připravená. Podívejte se na reportáž:

Pomoc i pro OSVČ

V prvé řadě myslela vláda na zaměstnance, ulevit ale chce i podnikatelům. Schválila pro ně například mimořádné ošetřovné, pokud se starají o dítě do 13 let, které nyní nemůže chodit do školy. Živnostníci také nemusejí platit minimální odvody za zdravotní a sociální, a to až do srpna, reálný rozdíl pak zaplaťí až na jaře příštího roku. Vláda přišla také s jedorázovým příspěvkem ve výši 25 tisíc korun, který má pomoci vykrýt současné ztráty. Řada podnikatelů ale tento nejnovější návrh spíše kritizuje, většinou totiž začali pociťovat problémy až v průběhu března a díky striktním podmínkám vykázat ztrátu úhrnem za celé první čtvrtletí tak většina na avizovaný příspěvek vůbec nedosáhne.

Storno za dovolenou

Mrzet mohou i peníze investované do dovolené, jejíž vidina se nyní pozvolna rozplývá. Ani v tomto případě neotálejte a zjistěte u své cestovní kanceláře, ubytovatele nebo přepravce, jaké máte možnosti. V případě několik měsíců vzdálených dovolených neradi volí definitivní storno, ale většinou vám nabídnou bezplatnou změnu termínu, nabídnou ubytování jinde v rámci řetězce jejich hotelů, nebo vám investovanou částku do dopravy převedou do volných mílí využitelných později.

Myslete na svou psychickou pohodu

Nadhled, trpělivost a klid, to jsou zásadní zbraně, kterými se je třeba v těchto týdnech vybavit. Jestliže ale cítíte, že vám problémy začínají přerůstat přes hlavu, nenechte si to pro sebe. Pomoci se snaží i města, která zřizují různé informační linky, kde vás vyslechnou, poradí vám a třeba i najdou individuální pomoc. Nestyďte se jich využít.