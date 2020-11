Pomoc pro dětské domovy: Fond pro ně připravil desítky počítačů

Když ministerstvo v říjnu oznámilo, že se ruší školní docházka a veškerá výuka se bude provádět distančně, pracovníkům v dětských domovech zatrnulo. Neměli tolik počítačů, aby se každé dítě každý den mohlo výuky účastnit.



"Pořád jsme museli komunikovat se školou, koordinovat, kdo zrovna může mít výuku, kolik je počítačů, museli jsme se neustále domlouvat," řekl ředitel DD Nechanice Luboš Holeček.



S částí vybavení pomohlo ministerstvo nebo kraje, ale pořád to nestačilo. V dětském domově v Nechanicích je 45 dětí, 43 notebooků zapůjčil krajský úřad, ale dva pořád ještě chybí.



Čtyři počítače chybí také v brněnském dětském domově Dagmar. Zatím sem docházejí učitelé z jedné základní školy, aby s výukou pomohli, to by ale nešlo donekonečna.



"Samozřejmě se učíme, učí se i pedagogové, kteří různě posílají úkoly, děti to zpracovávají, posíláme to zpátky, aby to mělo nějakou zpětnou vazbu, ale ty nároky jsou různé," popsal ředitel DD Dagmar Brno Daniel Kusý.



Nadační fond pomoci proto před dvěma dny zkontaktoval ředitele dětských domovů a zjistil, že pomoc potřebuje nejméně 43 domovů, chybí 112 počítačů.



"Kdyby kdokoliv chtěl vypomoci, může se obrátit přímo na mě, nebo na znesnáze21 a dle seznamu a dle aktuálních potřeb vás s dětským domovem propojíme," poradil člen správní rady Nadačního fondu pomoci Tomáš Slavata.



Pro většinu rodin je mít doma počítač samozřejmostí, pro děti z domovů by to byl neocenitelný dárek. A prý jim ani nevadí, že počítače nesmějí používat na hry a zábavu, ale výhradně k výuce a vzdělávání.