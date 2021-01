Pomoc, ukradli mi duši! Poslechněte si nejbizarnější hovory na lince 158

"Někdy nám dáváte zabrat, ale vždy se vám snažíme vyjít vstříc a hlavně vnímáme, že jsme tu pro vás. Všechny případy z videa nakonec dobře dopadly a tam, kde jsme nemohli splnit přání volajících, jsme pomohli alespoň dobrou radou," uvedla policie ke kompilaci neobvyklých telefonátů na tísňovou linku, které zveřejnila na sociálních sítích. Vybrali jsme pro vás ty nejzábavnější.



Na linku se například obrátil muž, který měl obavy o svého syna. "Šel jsem ven se synem do parku, ale chytil jsem sr***u. Fakt je to pravda. Syna jsem tam nechal, on je nyní sám v parku. Utíkal jsem k nejbližšímu lesu. Tech chlapec je tam sám," žádal o pomoc policii muž.



Některé telefonáty by si spíše zasloužily pozornost lovců duchů nebo exorcistů. "Mně se tady dějí hrozné věci. Mně ukradli duši, já od rána nemohu zavřít pusu. Jako nic mi není, ale tatík říkal, že se mám s někým poradit. Vůbec nevím, co mám dělat. Létají kolem mne obrázky sousedů, mně už to prostě nebaví, nevím, na koho se mám obrátit," volal na linku údajným zlem týraný muž.

"Nevíte, prosím vás, kde jsem?" domáhal se pomoci další volající. "No to já nevím, kde jste," odpověděla operátorka. "Tady jsou vedle mě nějaký krávy, nebo co," snažil se muž přiblížit svou lokaci uvedením nejbližších orientačních bodů. "To já bohužel nevím, kde jste," zopakovala operátorka. "Já taky nevím, tady je nějaká hnědá kráva, vedle dvě černý. Ježišikriste. Nevíte, kde jsem?" zpřesnil svou pozici ztracený volající. "No to fakt nevím," ubezpečila jej operátorka. "Tady je nějaká hnědá kráva, teď na mě kouká, vedle ní jsou ještě nějaké dvě bílé," dodal k popisu dobytčího panoramatu muž.



Snížená známka z mravů byla jedním z důvodů následujícího telefonátu. "Já se z tíživé situace potřebuji vzdát dítěte a on už se mi do babyboxu nevejde. Mohli byste si ho, prosím, převzít? On je zaklíněný v autě, zvrací mi tam a nechce jít ven. Já už se ho chci vzdát, protože nemám možnost se o něj postarat. On dostal dvojku z chování a já dítě s dvojkou z chování nechci," objasnila znepokojená matka svou situaci.