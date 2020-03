Pomocná ruka nebo hyenismus? Nabídky hlídání dětí rozdělují Česko

Zavřené školy pro mnoho rodičů představují dilema, kam s dětmi. Ne každý si může vzít homme office nebo volno z práce, mnozí rodiče nedosáhnou ani na ošetřovné a dlouhodobější pobyt s dětmi doma by je mohl zruinovat. Finanční tíseň ale děsí i lidi, kteří nemají ze dne na den práci kvůli zákazu pořádání akcí s účastí nad sto lidí. Zavřená jsou divadla, hudební kluby, ruší se plánované festivaly a slavnosti. Herci, produkční, zaměstnanci eventových agentur sedí doma a děsí se, z čeho zaplatí složenky.

Ve strachu z nedostatku financí i z dlouhé chvíle nabízejí to, čeho se teď druhým nedostává - svůj čas. Jako Markéta Hausnerová, herečka, která kvůli zavřenému divadlu, ve kterém má stálé angažmá, zažívá nucené prázdniny.

"Co se našeho divadla týče, tak je kompletně pro veřejnost uzavřené, ale zkoušky na chystanou premiéru jsou v plném proudu. Obávám se ale, že k ní kvůli vyhlášce nedojde. Je totiž naplánovaná na konec března," poznamenala s lítostí herečka. "Jsem v divadle ve stálém angažmá, ale zaměstnancem divadla nejsem. U nás jsou trochu jiné smlouvy, takže jsem vedena jako OSVČ. Plat by mi měl po celou dobu výpadku být vyplácen, i když nehraju a v současné době ani nezkouším. Koho se však vyhláška opravdu dotkne, jsou moji kolegové na volné noze. Z minuty na minuty přišli o výdělek a pro některé z nich je to opravdu velmi náročné," dodala k finanční situaci, kterou teď její obor zažívá.

Nabídku na hlídání dětí nasdílela do několik skupin na sociální síti a hned si vysloužila komentáře, které její rozhodnutí kvitují. "Skvělé koncepční řešení! Vy nezůstanete bez peněz a děti nezůstanou doma samotné," pochvaluje jedna z reakcí. "Krásný nápad, je potřeba si pomáhat. Věřím, že spousta rodičů nabídku využije. Tleskám," chválí i další diskutující.

"Napadlo nás to s přítelem hned po uveřejnění zprávy o rušení akcí nad 100 osob a uzavření škol. Reakce byly veskrze velmi pozitivní, lidé chválili nápad a přišlo jim to jako fajn řešení celé situace," popisuje reakce Markéta Hausnerová. "Rozhodně jsem ale do celé věci nešla s myšlenkou honem, honem si vydělat balík peněz. Byl to spíš nápad, jak ulevit druhým a k tomu si něco málo vydělat, když už mám čas a chuť," dodala herečka.

Ovšem ne všechny nabídky vyvolaly tak pozitivní ohlas. Převážně se zlou se potázala například pražská taneční škola pro děti Prague Breaking School. Ta po dobu, po kterou budou školy uzavřené, nabízí hlídání dětí spojené s pro děti zábavným pohybovým programem. Zabavit mohou menší skupinku děti, a to po celé dopoledne. "Každému dítěti bude při příchodu změřena teplota," stojí v inzertní nabídce. Pět a půl hodiny hlídání spojené s programem rodiče vyjde na pětistovku.

"Velké zklamání." - "Na všem se dá vydělat." - "To fakt myslíte vážně?" - "Že vám není hanba." V komentářích se na adresu školy sype jeden kritický názor za druhým. "To jako si myslíte, že když dítě dneska nebude mít teplotu, že zítra ji mít třeba nebude? Ale proč ne, vždyť už stihlo nakazit ty, co s ním byly včera, i když horečku nemělo. To je logika," rozčiluje se jedna z diskutujících.

Nejvíce diskutující kritizují, že se tím taneční škola vystavuje riziku, že na kurz dorazí i dítě nakažené a infekci roznese mezi ostatní. Nabídka individuálního hlídání diskutujícím smysl dává, v kolektivu ale podle nich situaci neřeší. Z nějakého důvodu jsou přece uzavřené školy, v menší skupině je samozřejmě riziko nákazy výrazně nižší, i když nikoli zanedbatelné.

Anketa Co říkáte na nabídky hlídání dětí vy? Rodiče to jedině ocení, a proč by si lidé nemohli přivydělat. Schvaluji to. 15 16 hlasů Individuální hlídání schvaluji, pro vícečlené skupinky by to měli zakázat. 65 70 hlasů Je to hyenismus, který zneužívá rodiče zatlačené do kouta. 20 21 hlasů Hlasovalo 107 lidí.

"Nabídka vznikla na popud rodičů našich studentů, u kterých nepřipadá v úvahu homeoffice a nutně potřebují hlídání. Vzhledem k našim časovým i prostorovým možnostem nevidíme důvod, proč jim nevyjít vstříc a jsme si jistí, že nabídku uvítá více rodičů nejen z našich řad. Vzhledem k přítomnému pedagogickému dozoru a tanečním lektorům si tuto nabídku samozřejmě nemůžeme dovolit poskytovat zadarmo," vysvětlil postoj školy její zakladatel Honza Pentifull. Škola nakonec musela s vyhlášením nouzového stavu stejně vyhlásit prázdniny, neboť došlo k uzavření prostor, ve kterých kurzy probíhají.

Zatímco s uzavřením škol přišla Bezpečnostní rada státu jednoznačně, jak je to se zájmovými institucemi, nebo domy dětí, jasné není. Některé v činnosti pokračují, jiné s ohledem na vyhlášený stav nouze raději program přerušily.

"S ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tímto sdělujeme, že veškerá činnost zájmového vzdělávání DDM Prahy 8 - Spirála, tedy zájmové kroužky, příležitostné i pobytové akce, vč. centra pro předškolní děti, je od 11. 3. 2020 do odvolání přerušena," uvedl za dům dětí, působící ve stejné městské části jako taneční škola, Stanislav Šafránek.

Základních uměleckých škol, jazykových škol, školních klubů a středisek volného času se od středy platný zákaz výslovně netýká. "Doporučujeme však jejich provoz přerušit nebo omezit v maximální možné míře, a to po dohodě se zřizovatelem," zní doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které zveřejnilo na svých stránkách. Čtvrteční vyhlášení nouzového stavu ale uzavřelo i lidové školy umění, galerie, zábavní centra nebo sportoviště, zakazuje se pořádání akcí s účastí nad třicet lidí.