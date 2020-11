Rvačka v pražské MHD: Pěstí smetl muže pod kola metra, hledá ho policie

Dva muži se v pátek večer na stanici metra Opatov pustili do výměny názorů. Následkem sporu byl pád jednoho z mužů pod kola soupravy, která zrovna přijížděla do stanice. Šestatřicetiletému muži se jako zázrakem téměř nic nestalo.

V pátek večer se ve stanici metra Opatov odehrála rvačka. Dva muži, zřejmě posilnění dávkou alkoholu, se nejprve přetahovali na zemi. Následně došlo k pěstnímu souboji, přičemž jeden z nich zavrávoral a spadl do kolejiště pod soupravu, která zrovna přijížděla do stanice. Muž se stačil odkulit z kolejí těsně před srážkou, která by měla zřejmě fatální následky.

Případem se zabývají policisté z místního oddělení Jižní město pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. V této souvislosti hledají druhého aktéra incidentu, který měl na sobě žlutou bundu a je zachycen na záběrech.

Jestliže ho někdo poznává, nebo se poznává sám, ať se ozve na linku 158. Zároveň Policie ČR žádá, aby se přihlásil i svědek v červené bundě, který viděl začátek incidentu, je potřeba jej k věci vyslechnout.