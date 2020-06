Pomůže stát aerolinkám Smartwings? Vláda si klade podmínky

Ministr dopravy, průmyslu a obchodu Karel Havlíček, šéf asociace cestovních kanceláří Jan Papež a hlavně spolumajitel aerolinek Smartwings Roman Vik. Ti všichni ve čtvrtek zavítali na schůzi podvýboru Poslanecké sněmovny. Důvod? Možná státní podpora aerolinií.

"Byli bychom asi jediná země v Evropě, která nepomohla svému leteckému dopravci. My se domníváme, že bychom měli jít tou nejméně invazivní formou, což je forma záruky," prohlásil ministr Karel Havlíček (za ANO).

Velmi kriticky se k podpoře Smartwings vyjadřují Piráti, podle nichž jde o zbytečné zatížení daňových poplatníků. "Pokud by společnost Smartwings neobstála v tržním prostředí, tak by tu státní záruku musel platit státní rozpočet. Je to stejné, jako když někomu ručíte na hypotéku na barák," popsal poslanec Pirátů Jan Lipavský.

Ministr Havlíček se ale domnívá, že by ekonomiku zatížil spíše krach dopravce. Státní rozpočet by to prý přišlo na 1,2 miliardy korun. Na záruce pro Smartwings by se podle Vika měli podílet i akcionáři společnosti včetně čínského státního konglomerátu CITIC Group. "Ta výše zatím není upřesněná," doplnil Vik.

Stát by se mohl letecké společnosti zaručit za úvěr u soukromých bank, a to ve výši 500 až 900 milionů korun. Podle vlády, která bude o záruce rozhodovat, jde o strategickou firmu. Rozhodnutí by mohlo přijít v řádech několika dnů, maximálně týdnů.

Smartwings dostane záruku pouze v případě, že se jejich majitelé zaručí, že si po dobu deseti let nebudou vyplácet dividendy. Ve hře je také možné přejmenování firmy na České aerolinie.