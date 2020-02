Poničená Rohozná: Na účtu se sešlo 400 tisíc, lidé se bojí další bouře

Rohozná se stále vzpamatovává z řádění bouře Sabine. Na mnoha poničených domech řemeslníci dělají na nových střechách. Někde se ale práce zpožďují. Není materiál.



"Spočítali jsme škody na majetku lidí a právnických osob. Je to osm milionů korun a na majetku obce dalších 2,5 milionu," vyložila starostka Rohozné Štěpánka Šteflová (Nez.).



V úterý uplynul týden, co byla spuštěna veřejná sbírka. Pomoc v řádech desítek tisíc Rohozné nově přislíbila třeba Jihlava i Pelhřimov. "Na transparentním účtu je dnes 366 tisíc," upřesnila v úterý Šteflová. Přispět lze také do klasicky na obecním úřadě, veřejná sbírka poběží do konce března.



Pondělní vichřice Julie se Rohozné naštěstí jakž takž vyhnula. Tamní obyvatelé ale mají po zkušenostech z minulých dní strach z každého většího větru. Přitom už ve středu má podle předpovědí meteorologů Česko zasáhnout bouře Zehra, kterou bude doprovázet vítr v nárazech o rychlosti až 70 kilometrů v hodině.