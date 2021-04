Ponížení von der Leyenové. Turci ji nechali stát, pak odstrčili na pohovku

Na úterní schůzku s prezidentem Turecka von der Leyenová dlouho nezapomene. Když spolu s Michelem a Erdoganem dorazila do pracovny, dvě křesla obsadili pánové a šéfka Evropské komise musela zůstat stát. "Ehmn?!" reagovala na nezdvořilé chování.

Nakonec se pro ni místo k sezení našlo, jenomže ne na dalším křesle, nýbrž na gauči o několik kroků dál. Ponižující začátek jednání tak turecká strana pouze prohloubila.

Nezvládnutá situace je o to paradoxnější, že evropští představitelé Erdoganovu vládu kritizují za osekávání lidských práv, zejména pak kvůli odstoupení od Istanbulské úmluvy, která zaručuje práva žen. Von der Leyenová a Michel nabídli Turecku prohloubení obchodních vztahů výměnou za zlepšení přístupu k lidskoprávním otázkám.

Jak upozornila agentura AP, v Bruselu nezůstal incident bez odezvy. Zaznělo i slovo šovinismus. Pohoršení nevzbuzuje pouze chování Erdogana, ale i Michela. Europoslankyně Sophie in 't Veld upozornila, že když s tureckou hlavou státu jednali bývalí unijní lídři Jean-Claude Juncker a Donald Tusk, křesla byla v místnosti tři. "A ne, nebyla to náhoda, byl to zjevný úmysl," napsala na twitteru s tím, že nechápe, proč Michel mlčel.

Leyenovou to vyvedlo z míry

"Ehm je novým termínem pro to, jak vztahy mezi EU a Tureckem vypadat nemají," napsal další evropský zákonodárce Sergej Lagodinski a přopojil hashtagy "dejte jí židli" a "ženská práva".

Michel tvrdí, že schůzka proběhla v souladu s protokolem, protože hlavním hostem Erdogana byl on a von der Leyenová ho pouze doprovázela. Proti tomu se ostře ohradil její mluvčí Eric Mamer. "Ať už je někdo muž, nebo žena, nic to nemění na tom, že ji měli usadit podle stejných protokolárních pravidel jako zbylé dva účastníky jednání. Paní předsedkyni to překvapilo, ale rozhodla se zůstat a dát přednost obsahu schůzky před protokolem. Už ale pověřila svůj tým přijetím kroků, aby se takový incident neopakoval," vzkázal.

Na otázku, zda Evropská komise nepříjemnou situaci považuje za útok na ženská práva, Mamer odvětil, že von der Leyenová navštívila Turecko v postavení předsedkyně vrcholné instituce Evropské unie.