Popáleniny i ztráta vědomí! Turisty v Beskydech zasáhl blesk

Ve čtvrtek odpoledne zasáhl v Beskydech blesk skupinu turistů, záchranáři okamžitě vyrazili do horského terénu mezi Ostravicí a Lysou horou. Celkem bylo zraněno pět lidí, všichni byli převezeni do nemocnice.

Meteorologové ve čtvrtek varovali před silnými bouřkami, které měly zasáhnout zejména jih a východ republiky. Výstraha se potvrdila a bouřky skutečně dorazily a udeřily velmi silně. Po čtvrt na dvě pak na tísňovou linku přišlo hlášení, že byla skupinka lidí v Beskydech zasažena bleskem.

Do oblasti mezi Ostravicí a Lysou horou okamžitě vyrazily čtyři jednotky záchranné služby, na místo vyslala záchranáře i horská služba. Ukázalo se, že blesk neudeřil přímo do skupiny, uhodil do blízkého stromu, zranilo se celkem pět lidí.

"Sedmnáctiletý mladík měl po zásahu spálený oděv a utrpěl popáleniny I. - II. stupně v oblasti trupu. O rok mladší chlapec byl úderem blesku sražen k zemi, zasahující lékař u něj zjistil stopy po zásahu, neutrpěl však popáleniny. Dívka stejného věku byla po působení účinků blesku otřesená a prochladlá, posádky ZZS jí zajistily tepelný komfort," přiblížil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Další žena (19) byla také otřesena, vnější zranění ale neutrpěla. Padesátiletá žena byla úderem blesku podle všeho odhozena a při pádu na zem si poranila hlavu. Byla krátce v bezvědomí, se záchranáři už naštěstí komunikovala.

Všichni skončili v nemocnici, popáleného mladíka převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava, další čtyři zranění skončili ve frýdecko-místecké nemocnici.