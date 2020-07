Poplach v Číně. Po koronaviru se tu objevil případ dýmějového moru!

Čínské úřady v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko přijaly mimořádná opatření poté, co se v regionu potvrdil případ nákazy dýmějovým morem.

Podle oficiálních zpráv je nemocným pasák dobytka z města Bayannur. Je v karanténě a ve stabilizovaném stavu, píše britská BBC.

Úřady každopádně výskyt dýmějového moru neberou na lehkou váhu a v oblasti vyhlásily varování třetího stupně - druhé nejnižší na čtyřbodové škále. V praxi to znamená, že je zakázáno lovit a pojídat zvířata, která by mohla mor přenášet. A lidé by také měli hlásit, pokud mají u někoho podezření, že dýmějový mor má.

Zatím nicméně není jasné, jak a kde se zmíněný pasáček nakazil. Dýmějový mor může být smrtelný, dá se ale léčit antibiotiky. Nemoc je charakteristická oteklými mízními uzlinami a poznat ji může být složité, protože prvotní symptomy se podobají chřipce. Epidemie nemoci postihla před třemi lety Madagaskar, kde se nakazilo přes 300 lidí.