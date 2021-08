Zatoulaný pes se skryl v boudě, starosta ho nechal zastřelit. Padlo obvinění

Případ zastřelení psa v obci Kámen, kde se vyděšené zvíře schovávalo v boudě, vyvolal bouřlivou odezvu čtenářů TN.cz. Psa měl na pokyn starosty Petra Pipka (nez.) zastřelit myslivec přímo v boudě u jednoho z domů v obci.



"V souvislosti s usmrcením psa, ke kterému došlo na konci května v obci Kámen na Havlíčkobrodsku, kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou osob. Třiačtyřicetiletý muž byl obviněn ze spáchání přečinu poškození cizí věci a sedmačtyřicetiletý muž ze spáchání přečinu poškození cizí věci ve formě návodu. Případ policisté nadále vyšetřují," uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Stanislava Rázlová pro TN.cz. V případě prokázání viny hrozí obviněným trest až jeden rok za mřížemi.

Redakce TN.cz kvůli obvinění oslovila starosta Pipka, ten se k tomu ovšem odmítl vyjádřit.



Klasifikace případu ale příliš nepotěšila zástupce Ligy na ochranu zvířat ČR. Organizace se o incident také zajímá. "Nejsme moc nadšení z toho, že to policie kvalifikovala jen jako poškození cizí věci. Já bych to spíše viděla jako trestný čin týrání zvířat, tam by se i případný postih odvíjel trochu jinak," řekla pro TN.cz předsedkyně ligy Dagmar Kubištová.



Případ se stal na konci května. Pes z nedaleké obce Tis se zaběhl na pozemek v Kameni. Schoval se tam v boudě, kterou nechtěl opustit. Situaci začal řešit starosta. Podle svědků Pipek bez vyjádření veterináře usoudil, že pes je nemocný a agresivní. "Ve finále to dopadlo tak, že přijel chlap s malorážkou a zastřelil psa v boudě," popsal svědek pro TV Nova. Více si přečtěte v tomto článku na TN.cz.



Podle vyjádření, které umístilo vedení obce Kámen na své stránky, bylo vše trochu jinak. "Majitelé mě požádali ať zajistím jeho odchyt, neboť se bojí vyjít ven, bojí se také, že dojde k napadení jejich psa. Snažil jsem se ještě ten večer zjistit, čí to je pes. Nikdo se ale k němu nehlásil a bylo zřejmé, že není z obce Kámen," popsal starosta.



Vyčerpal prý všechny možnosti, jak situaci vyřešit, včetně telefonátů na městskou i státní policii a snahy vypátrat majitele. "Poté, co jsme vyčerpali veškeré možnosti, jak psa odchytit nebo zjistit majitele, byl jsem nucen za pomoci člena myslivecké stráže nechat psa utratit," popsal Pipek. Svůj postup zdůvodnil nutnou ochranou obyvatel. Celé vyjádření si přečtěte zde:

Sdělení občanům ve věci utracení psa [pdf]



"Pes, který se schovával před bouřkou, navíc byl v boudě... nemohl nikoho přece ohrožovat? Jak to, že nezavolali policii a nečekali, až přijedou s veterinářem? Co to je za hrozného, zlého člověka?! A jak takový člověk může být vůbec starostou?! Jednáni starosty Pipka je zcela neomluvitelné! Měl by být okamžitě odvolán z funkce starosty! A samozřejmě trestné stíhání!" okomentovala případ divačka TV Nova Jarmila.

Podívejte se na reportáž TV Nova k případu: