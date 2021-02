Poprvé v Česku: O úsek dálnice D4 se bude starat soukromá společnost

Dostavba dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem začne v březnu. Úsek dlouhý 32 kilometrů postaví a dalších 25 let bude spravovat soukromá společnost. Půjde tak o první takový projekt v Česku.

Dostavbu dálnice D4 mezi středočeskou Příbramí a jihočeským Pískem schválila začátkem února sněmovna. Stavba tak dostala oficiálně zelenou.

Začít stavět se má letos v březnu. Řidiči by se po nové dálnici měli projet na konci října roku 2024. Půjde o první PPP projekt v Česku (partnerství veřejného a soukromého sektoru). To znamená, že dálnici kompletně postaví a následujících 25 let bude spravovat soukromá společnost.

V soukromém vlastnictví má být dálnice do roku 2049. Za tu dobu by měl stát firmě zaplatit necelých 40 miliard korun. Ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že výše platby za provoz dálnice se může odvíjet od kvality stavby a dodržování všech dohodnutých kritérií. Kontroly kvality má zajišťovat Státní fond dopravní infrastruktury a ministerstvo dopravy.

Pokud se pilotní PPP projekt v Česku osvědčí, chtělo by v něm ministerstvo dopravy pokračovat i u dalších staveb. Stejným způsobem by mohla být postavena třeba dálnice D35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí.