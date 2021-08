"Pořád utíkáme." Afghánec pomáhal Čechům, teď se bojí i o život blízkých

Třiatřicetiletý muž pracoval pro českou armádu v Afghánistánu jako překladatel v letech 2008 až 2011. Teď má ale pocit, že ho nechala na holičkách.

"Poslal jsem tři e-maily na českou ambasádu, taky jsem psal e-maily na české ministerstvo zahraničí. Taky jsem psal na ambasádu v Islámábádu v Pákistánu. Řekli jsme jim o naší situaci. Nikdo se nám ale neozval. A ty tři lety, které letěly z České republiky do Afghánistánu? O těch nás nikdo neinformoval," postěžoval si.

Spolu s kolegou, který pracoval pro českou armádu šest let, žili v Kábulu normální život. Pak ale hlavní město obsadil Tálibán, a ani jeden z mužů teď neví, kam schovat své rodiny.

"Teď se přemisťujeme každý týden, protože Tálibánci prohledávají dům po domu. Hledají ty, kteří spolupracují se Spojenými státy a s NATO. Já a můj kolega se s našimi rodinami stěhujeme z jedné strany města na druhou. Bojíme se. Kdyby nás našli, nevíme, co by s námi udělali," děsí se.

Snažili se dostat na letiště v Kábulu, které zatím ještě ovládají Američané. Stejně jako mnoha dalším se jim to ale nepovedlo. "Tři noci jsme zůstávali v okolí letiště a snažili jsme se dostat dovnitř, ale bylo to těžké. Z jedné strany je to riskantní. Je tam tálibánská armáda a snaží se vás identifikovat. Sledují vás, kdo jste, a kam se pokoušíte utéct. A z té druhé strany je téměř nemožné se dovnitř dostat," vypráví.

Na kameru Afghánci ukázali své dokumenty, včetně smluv, certifikátů i řady fotek z jejich působení u české armády. I přes složitou situaci nepřestávají věřit, že se jim dostane pomoci.

"Máme před sebou temnou budoucnost. Nevíme, co se stane zítra nebo za měsíc, protože všechno je nejasné. Opravdu doufáme, že nás česká vláda nějak podpoří, stejně jako podpořila ostatní pracovníky, kteří pro ni pracovali během té dlouhé mise," neztrácí muž naději.

Vyjádření od českého ministerstva zahraničí ohledně obou mužů snad přijde v následujících dnech.