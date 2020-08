Pořadatelé festivalů mohou dostat od státu až 5 milionů jako odškodné

Hudební festival v Ostravě Vítkovicích, nebo oblíbené Hrady. Pořadatelé museli akce rušit těsně před začátkem. Část nákladů, které pořadatelům kvůli vládním opatřením vznikly, by teď mohli získat zpět. Maximální výše na jednoho žadatele je ale pět milionů korun.

„Ty ztráty jsou mnohem větší, než co nám vykompenzuje ten balíček, takže nejde o kompenzaci zisků ale umožnění přežití do příští sezóny,“ říká ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes. Stát také pořadatelům uhradí maximálně 50 % marně vynaložených nákladů. Celkově na podporu zrušených akcí ministerstvo vyhradilo 900 milionů. Lidem, kteří si zakoupili vstupenky, program také nepomůže.

I přesto, že pořadatelé kulturních akcí dostanou finanční podporu od státu, nemohou ji použít na vrácení peněz lidem za zakoupené vstupenky. O dotaci mohou žádat podnikatelé, kteří mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění kulturních projektů, individuální umělci, ale také galerie nebo divadla.

Například kapela Rybičky 48 se ale podpory zřekla. „Rádi se zřekneme "našeho podílu" ve prospěch více než stotisícové armády skvělých profesionálů,“ uvedla kapela v prohlášení. Podpory se ve prospěch akcí, které měli větší ztráty, zřekli i další umělci jako třeba Leoš Mareš nebo kapela Mirai.