Poradna čtenářům

Petr Linhart, Praha

Letos jsme skutečně přišli s vánočním dárkem pro každého, tedy pro stávající i nové zákazníky. Do konce roku 2018 poskytujeme klientům bonusovou sazbu u spotřebitelských FÉR půjček a konsolidací ve výši 2,89 procenta. Týká se úvěrů od sto tisíc do milionu korun. Půjčky jsou bez poplatků za vedení i zřízení a klient si ani nemusí založit běžný účet. Jedinou podmínkou je, že žadatel bude půjčku 96 měsíců řádně splácet. Díky tomu získá na konci splácení bonusovou sazbu 2,89 procenta ročně a banka mu vrátí pětinu úvěru. Nabídka je jedinečná v tom, že úrok je na úrovni hypotečních sazeb. Jedná se přitom o neúčelovou spotřebitelkou půjčku, kterou si můžete vzít na cokoliv až do milionu korun.Za těchto podmínek je velmi výhodná i konsolidace , v rámci které lze sloučit několik dosavadních úvěrů do jednoho nového. Dnes je běžné slučovat dohromady různé půjčky blízkých rodinných příslušníků. Ať už se jedná o bankovní nebo nebankovní půjčky, splátky kontokorentů nebo různých karet. Sloučení půjček za těchto podmínek s touto sazbou uleví domácímu rozpočtu o značnou částku. Navíc peníze vám banka vrátí najednou, takže za vás vlastně uspoří pěknou částku ve výši pětiny úvěru.Využít k tomu lze ostatně i spoření . Na spořicích účtech Sberbank zvýšila sazby a v pásmu do 300 tisíc korun dostane zájemce, který má u nás účet , úrok 1,03 procenta. Věřím, že naspořenou částku užitečně využijete. Radost svým blízkým můžete udělat kdykoli, nejen o Vánocích.Radka Černá, Sberbank