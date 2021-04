Pořádné jaro už klepe na dveře! Květen ale bude chladnější a deštivý

V posledních dnech nás v Česku trápilo chladné počasí a spíše to vypadalo, jako by se vlády ujal podzim. Přestože je letos nástup jara velmi pomalý, podle meteorologů se ho konečně dočkáme. Mrazíky by se měly objevit už jen ojediněle a v květnu si můžeme užít aprílového počasí.