Pořádné překvapení na Rychnovsku, v kamionu se ukrývali nelegální migranti

Podle prvotních informací to vypadá, že tři pravděpodobně Afgánci se do Evropy chtěli dostat západobalkánskou cestou, to znamená, že šli přes Řecko, Severní Makedonii a pák dál do Evropy. Někde tam se jim násilím podařilo dostat do kamionu, ve kterém chtěli dojet až do Německa, což byl cíl jejich cesty.

"Vypadá to tak, že se jim podařilo poškodit jistící lano plachty," uvedla k případu mluvčí policie Ivana Ježková.

Trasa řidiče kamionu, který vyjížděl z Turecka, ovšem nekončila v Německu, ale ve firmě, která vyrábí součástky pro kvasinskou automobilku, v obci Lipovka. Zaměstnanci firmy v okamžiku, kdy kamion otevřeli, všechny tři migranty zadrželi a volali cizineckou policii. Cizinci jsou teď v cele a policisté zjišťují jejich totožnost a také je zajímá, jestli svoji cestu za lepším životem plánovali sami, nebo byli klienty některé z převaděčských skupin.

Migranty teď čekají dva možné scénáře. V prvním případě se prokáže jejich totožnost a také přesná trasa, kudy se k nám dostali, a v tom případě by byli vráceni do poslední země, přes kterou jeli. V druhém případě skončí v některém z uprchlických center na našem území.