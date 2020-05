Porazili jsme koronavirus, hlásí další stát! Nebojí se ani druhé vlny

Austrálie je další zemí, která úspěšně porazila epidemii koronaviru. Podle lékařů navíc není pravděpodobné, že by na podrzim udeřila druhá vlna. Oznámila to hlavní hygienička Nového Jižního Walesu Kerry Chantová.

Austrálie dokázala podle odborníků udržet počet nakažených nízko především díky restrikcím, které rychle přijala. Podle Chantové k tomu přispěl především zákaz mezinárodních letů. Ty se proto neobnoví ani v další fázi rozvolnění, která Austrálii čeká na začátku června.

Už brzy budou moci Australané navštívit kadeřnické a kosmetické salony, létat začnou vnitrostátní linky. Podle lékařů je to vše možné ale jen za přísných hygienických podmínek. "Bude to covidové normálno, není to návrat ke všemu jako obvykle," informoval premiér Victorie Daniel Andrews.

Jednotlivé australské státy se také začínají chystat na potenciální druhou vlnu koronavirové epidemie. Podle Chantové je ale pravděpodobné, že žádná neudeří. Kdyby se to přece jen stalo, chtějí úřady v Novém Jižním Walesu znovu zavést omezení.

"Prohlášení doktorky Chantové spočívalo v tom, že je možné druhou vlnu potlačit, protože nemáme žádné mezinárodní přílety a naopak máme dobrá pravidla pro hygienu a sociální odstup," citoval portál The Australian zdroj, který byl na jednání politiků s hlavní hygieničkou.

Za posledních 24 hodin v celé Austrálii přibylo jen šest případů a reprodukční číslo, které zaznamenává, jak rychle se virus šíří, se blíží nule. Aktivních případů nákazy bylo podle středečních údajů portálu Woldometers v zemi 468, z toho pět lidí ve vážném stavu.

Podívejte se na reportáž TV Nova o situaci ve světě: