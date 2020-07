Portugalská policie je na stopě. Má tušení, kde by mohlo být tělo Maddie

Portugalští vyšetřovatelé se dali do intenzivního pátrání po těle Madeleine McCannové, která před 17 lety jako tříletá zmizela z hotelu na dovolené s rodiči v Portugalsku. V posledních týdnech za pomoci potápěčů prohledávají studny. Podle místních médií dokonce mají důkaz, že dívku před lety unesl podezřelý Christian B.

Podle portugalských médií policisté údajně našli stěžejní důkazy, které souvisejí s podezřelým Němcem Christianem B., který je usvědčeným pedofilem a v současnosti si odpykává trest ve vězení za jiný trestný čin. Vyšetřovatelé podle těchto zpráv našli pár, který měl v té době s Němcem žít.

To je také přivedlo na stopu těla pohřešované holčičky. Jak uvádí německý zpravodajský web Welt.de, policisté spolu s potápěči prohledávají studny, v nichž by mohli najít ostatky dítěte. Pátrání probíhá v obci Vila do Bispo, která je zhruba 15 kilometrů od letoviska Praia da Luz, kde před 13 lety Madeleine zmizela.

Zatím měli prohledat tři studny, bez úspěchu. Zaměřili se rovněž na dvě jeskyně, u kterých Christian bydlel a odkud to měl jen 25 minut chůze k hotelu, z něhož byla dívka unesena. Dům, který tenkrát obýval, byl zároveň v oblasti, kde je mnoho nevyužívaných studen.

Zatímco portugalští vyšetřovatelé se k případu příliš nevyjadřují, ti němečtí jsou přesvědčeni, že je Maddie mrtvá. Byla to právě německá policie, která případ zmizení Madeleine McCannové spojila s Christianem B.

Ten se měl už v minulosti dopustit zneužívání dětí a uspokojování se před nimi na hřišti v Portugalsku. Do tamního rejstříku však neměl být nikdy zapsán, což bylo zřejmě důvodem, proč tak dlouho unikal pozornosti vyšetřovatelů. Nyní čelí obvinění z vraždy Madeleine.