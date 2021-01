Portugalský parlament schválil legalizaci eutanazie

Zákon o eutanazii byl přijat po hlasování, ve kterém se 136 poslanců vyslovilo pro, 78 proti a čtyři se zdrželi hlasování. Tento krok znamená, že lidé starší 18 let mohou požádat o asistované ukončení života, pokud jsou nevyléčitelně nemocní a trpí „trvalou“ a „nesnesitelnou“ bolestí. Podmínkou k tomuto kroku je duševní způsobilost pacienta.

Podle zákona tak budou moci učinit pouze občané Portugalska, nebo osoby s legálním pobytem na jeho území. Vláda chce tímto opatřením předejít případům, kdy nevyléčitelně nemocní často cestují do zahraničí, aby eutanázii podstoupili v zemi, kde je legální.

Zákon byl přijat navzdory kampani katolické církve, která v této otázce usilovala o národní referendum. Načasování hlasování také zpochybnila opoziční strana PSD (Sociálně demokratická strana), která se ho snažila odložit, když tvrdila, že pandemie Covid-19 vyvolala mezi lidmi velkou úzkost a velký strach, který souvisí s otázkami života a smrti.

