Portugalský prezident hrdinou. Skočil do moře na pomoc dvěma ženám

Prezident de Sousa v jihoportugalském regionu Algarve trávil několik dní své dovolené. O víkendu pobýval na pláži Praia do Alvor a zrovna ve chvíli, kdy hovořil s novináři, se na moři převrhl člun se dvěma ženami.

Jednasedmdesátilý politik neváhal a okamžitě jim plaval na pomoc. O události informoval například portugalský zpravodajský web Publico.pt.

Na záběrech pořízených z pláže je patrné, že za jeho výkon by se rozhodně nemusel stydět ani daleko mladší plavec. A nebyl sám, komu nebyla nehoda kanoe lhostejná. Když k ženám doplaval, už jim pomáhal jiný muž. O chvíli později na místo dojel i záchranář na vodním skútru.

Portugals president, Marcelo Rebelo De Sousa, helping out 2 struggling swimmers on a beach in the Algarve pic.twitter.com/YYFl4eSiBy