Poruchy spánku, úzkosti a deprese. Jak z koronavirové krize vyjít silnější

Mnoho lidí říká, že máme brát aktuální krizi jako šanci ke změně. Život už prý nebude takový, jaký byl. Jestli změní Česko zkušenost s epidemií koronaviru, jsme se ptali psychologa a psychoterapeuta Jana Kulhánka. Ze své zkušenosti shrnul, jak by podle něj měl vypadat život do budoucna.

Bylo by dobré něco z toho, co nám teď život přináší, uchovat i do budoucna. Podle psychoterapeuta nejspíš změní svůj život jednotlivci, nedojde ale k nějaké velké změně povah. "Lidé budou více hledět na hygienu jako mytí rukou, převlékání oblečení a podobně. Tyto běžné věci, které pro někoho byly i dřív samozřejmostí, teď vstoupí do našeho života o to víc. Někomu může krize dokonce zachránit rodinu. Lidé byli více spolu a zjistili, že to skvěle funguje. Také si začneme vážit svobody, která nám dřív přišla normální a samozřejmá,“ říká psychoterapeut.



I díky tomu, že se děti učí doma a my jsme na home office, máme šanci upevnit s nimi pouta, na která jindy nebyl čas. Možná i s překvapením zjistíme, jak je na tom se vzděláním náš potomek. "Změnu bych přál hlavně školám. Podle mě by se mohla částečně změnit výuka. Například u nemocných dětí, nemusely by být stále zahlcovány úkoly, ale mohla by být možnost studovat online s učitelkou. Věřím, že i v rámci práce z domova přijdou změny, víc se to tu rozšíří,“ domnívá se Kulhánek.



Tato těžká doba ale také může způsobit vyčerpání, úzkost, stres a depresi. Každý z nás unese jen nějaké množství zátěže. Pak se ale struna přetrhne, ani to nemusíme čekat a sesypeme se. I sebevraždy se mohou objevit ve spojení se ztrátou blízkého nebo s problémy v zaměstnání. Velice ale záleží na stabilitě člověka.

"Mám klienta, který přišel kvůli onemocnění Covid- 19 o blízkého a jelikož podnikal přes 20 let v zahraničí, tak i o práci. Nevěřím, že by došlo až k myšlenkám na sebevraždu, ale deprese se projevila ve velkém. Koronakrize může být i spouštěčem skryté psychické poruchy. Důležité je hlavně řešit tyto problémy včas s odborníkem a hlavně se nestydět,“ radí psychoterapeut Kulhánek.

Těžko se ale někdy rozlišuje lenost a deprese. Když má člověk depresi, je unavený. Když je líný, tak má k únavě také blízko. "Některým lidem se prostě nechce do práce. Nechce se jim do toho kolotoče, od kterého si odvykli. Chodili teď jeden nebo dva dny v týdnu za plného platu. Na to se strašně lehce zvyká. Lidé tak zjistili, že je jim doma dobře a začnou si hledat práci, která se jim časově lépe přizpůsobí. Myslím, že podzim bude ideální na změnu práce. V opačném případě doporučuji hodně sebereflexe a zatnout zuby,“ dodává Kulhánek.



Jak poznat, že mám posttraumatickou stresovou poruchu a na koho se v případě obtíží obracet, zjistíte v rozhovoru s psychologem a psychoterapeutem Janem Kulhánkem pod titulkem článku.