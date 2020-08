Posádka Crew Dragon se vrací z Mezinárodní vesmírné stanice na Zemi

Sledujte přímý přenos z Mezinárodní vesmírné stanice. Posádka lodi Crew Dragon společnosti SpaceX se dnes odpojí a bude se vracet k Zemi. Ve vesmíru byla zhruba dva měsíce. Jejich přistání do moře by mělo proběhnout v neděli, 2. srpna, ale situaci může zkomplikovat počasí, které odborníci velmi pečlivě sledují. Pokud by podmínky nebyly příznivé, přistane modul do vod Atlantiku nejdříve v pondělí 3. srpna. Přímý přenos sledujte od 15:10 hodin.