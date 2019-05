Detaily tragédie v Budapešti: Na lodi nebyly vesty, hledají 6leté dítě

V Budapešti od středečních večerních hodin probíhá vyšetřování nehody vyhlídkové lodi Mořská panna. Podle informací maďarských médií na lodi neměly být záchranné vesty, což by znamenalo pochybení firmy, která loď provozuje. Postupně se také objevují zprávy o lidech, kteří nehodu nepřežili. Nejmladší oběti mělo být teprve šest let.

K nehodě vyhlídkové lodi Mořská panna došlo ve středu kolem deváté hodiny večer v Budapešti na Dunaji. Poté, co do ní narazila jiná loď Viking Sigyn, se Mořská panna převrátila a za sedm vteřin se potopila. Na lodi cestovali převážně jihokorejští turisté.

Zatím záchranáři našli sedm obětí a dalších dvacet jedna lidí se pohřešuje. Pátrání komplikuje zvedání hladiny řeky kvůli neustávajícímu dešti. Podle mluvčího záchranářů existuje minimální šance, že jsou pohřešovaní stále naživu. Mezi nimi jsou také maďarští členové posádky, uvedl atv.hu.

Zahájeno bylo také vyšetřování nehody. Zatím se ukázalo, že na lodi neměly být záchranné vesty. Potvrdit to měli cestující, kteří nehodu přežili. To samé tvrdí i turista, který na lodi jel v loňském roce. Podle něho vesty v té době také chyběly. Maďarská policie zahájila trestní řízení.

Na lodi měly cestovat převážně rodiny s dětmi. Nejmladší turistce bylo teprve šest let, a jelikož se zatím nepotvrdilo, že by byla mezi přeživšími, nehodu nejspíš také nepřežila. Nejstarší oběti bylo jednasedmdesát let.

Do Budapešti se také chystá osmnáct jihokorejských úředníků, kteří budou na místě nehody spolupracovat s Maďary. S nimi odcestuje také třináctičlenný tým záchranářů, kteří budou pomáhat s pátracími akcemi.

Výletní loď Mořská panna, která patřila společnosti Panoráma Deck, sloužila pro vyhlídkové jízdy, rodinné oslavy nebo společenské akce. Její kapacita byla šedesát osob. Posádka lodi měla mít desetileté zkušenosti podle mluvčího společnosti. Mořská panna neměla mít žádné technické problémy, jelikož procházela neustálými kontrolami.

Podívejte se na záběry nehody v Budapešti: