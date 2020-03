Posádka sanitky musí do karantény. Nelžete nám, prosí záchranáři

Máme první posádku, která musí do karantény, prozradili záchranáři z Plzeňského kraje, konkrétně z Výjezdové oblasti západ, která má na starosti okresy Tachov a Domažlice. Záchranáři převáželi pacienta, který byl v karanténě, o tom se ale dozvěděli až ve chvíli, kdy už bylo pozdě a teď musí do karantény i oni.

"Čekali jsme, že to přijde, ale že takto rychle… Díky nezodpovědnosti a neupřímnosti pacienta/pacientky máme první posádku RZP v karanténě," svěřili se záchranáři ze západní části Plzeňského kraje na facebooku.

Pacienty žádají, aby při volání na linky 155 a 112 byli upřímní. Pokud dispečera či dispečerku neupozorní, že byli na odběrech a čekají na výsledky, už mají přímo nařízenou karanténu, jsou v kontaktu s někým, kdo byl v zahraničí a je nemocný anebo zatají, že mají teplotu, suchý kašel a potíže s dýcháním, tak tím záchranáře ohrožují.

"My MUSÍME mít možnost se PŘIPRAVIT! Musíme se před zásahem obléct do ochranného obleku, použít ochranné pomůcky, a ne, opravdu to nejde dělat za jízdy! A po kontaktu s pacientem je UŽ POZDĚ!" zlobí se záchranáři.

Upozorňují také, že pokud takhle nezodpovědným jednáním pacienti pošlou záchranáře do karantény, tak pro ně pak nebude mít kdo přijet.

"Pochopte, že když se bojíte vy o svoje zdraví a svůj život, bojíme se i my! Nejsme roboti ani imunní vůči všemu. Máme svoje rodiny, svoje babičky a dědečky a jiné nemocné rodinné příslušníky," naléhají záchranáři.