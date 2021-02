Kompenzační bonus, dostavba D4: Poslanci řeší i prodloužení nouzového stavu

V úterý se sejdou poslanci, aby opět řešili kompenzační bonus a dávky v souvislosti s nouzovým stavem a s výskytem koronaviru. Na programu je i dostavba dálnice D4. Velkým tématem je také prodloužení nouzového stavu, to by se mělo řešit na čtvrteční schůzi.

Během úterního dopoledne jednají poslanecké kluby a následují jejich tiskové konference, samotné jednání Poslanecké sněmovny, které budete moci sledovat na TN.cz živě, začne ve 14:00.

Řešit by se měl vládní návrh zákona, který upravuje některé oblasti sociální podpory na péči v souvislosti s nouzovým stavem, poslanci by měli řešit i kompenzační bonus kvůli omezení podnikatelské činnosti. Kromě vládních návrhů jsou na programu i zákony zamítnuté nebo vrácené Senátem.

Poslanci by se také hned ze začátku schůze měli věnovat dostavbě dálnice D4, od 15:00 se kvůli tomu koná tisková konference, na které vystoupí ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Vláda v pondělí rozhodla o tom, že požádá Sněmovnu o opětovné prodloužení nouzového stavu o 30 dní, platil by tak do 16. března. Poslanci by se měli k návrhu vyjádřit na čtvrteční schůzi. Opět se očekává bouřlivá diskuze, v Poslanecké sněmovně totiž nepanuje na prodloužení nouzového stavu shoda.