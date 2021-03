Poslanci budou řešit návrat dětí do škol i předražené nákupy ochranných pomůcek

Poslanci by se hned po písemných interpelacích měli věnovat letošním maturitám a také návratu dětí do škol. Na programu mají také diskutovaný volební zákon, řešit by mohli i závěry Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), podle kterého stát při nákupu zdravotních prostředků postupoval chaoticky. Odpoledne pak budou členové vlády odpovídat na ústní interpelace.

Ve čtvrtek od 9:00 budou poslanci pokračovat v jednaní v rámci 87. schůze Poslanecké sněmovny. Přímý přenos budete na TN.cz moci sledovat ŽIVĚ.

Jednání by mělo začít písemnými interpelacemi, hned po nich je na programu řada důležitých bodů. Poslanci chtějí po vládě informace k otevření škol a také k letošním maturitním zkouškám. Řešit by měli také návrh zákona o volbách do Parlamentu ČR.

Zabývat by se měli také kontrolním závěrem NKÚ, který se zaměřil na nákup zdravotnických ochranných prostředků při pandemii covid-19. Podle kontroly vláda reagovala pozdě na nedostatek pomůcek, nákup pak provázel chaos, což vedlo k nevýhodným nákupům pro stát.

To vše musí stihnout poslanci projednat do 14:30, následně by totiž měly začít pravidelné ústní interpelace na členy vlády.