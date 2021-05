Poslanci budou řešit platy učitelů, projednají i zahrádkářský zákon

Poslanci se v úterý sešli, aby projednali zákony, které jim vrátil Senát. Řešit by tak mohli novelu zákona o pedagogických pracovnících, která upravuje placení některých učitelů. Věnovat by se mohli i zahrádkářskému zákonu. Během 104. schůze, která by měla trvat přibližně do poloviny června, by měl přijít na řadu i dlouho očekávaný stavební zákon.