Poslanci budou řešit ústavní žalobu na Zemana. Nejspíš neprojde

Poslanci se tento týden začnou zabývat ústavní žalobou na prezidenta. K jejímu schválení je potřeba, aby svou ruku zvedlo nejméně 120 zákonodárců. To, že by poslanci žalobu sepsanou částí Senátu podpořili, je nepravděpodobné. Podle opozice je přesto projednání žaloby důležité a symbolické.

Prezident Zeman a Ústava - to budou hlavní témata čtvrtečního jednání poslanců. Ti totiž na stůl dostanou 45 stran dlouhou ústavní žalobu. V pondělí se kvůli ní sešli ústavní právníci a poslanci ve Sněmovně.

Ústavní žalobu připravil senátorský klub Senátor 21 a to ve spolupráci s několika ústavními právníky. Žaloba popisuje osm skutků Miloše Zemana, které jsou podle autorů hrubým porušením Ústavy. To je totiž od zavedení přímé volby hlavy státu kromě velezrady jedinou věcí, pro kterou lze prezidenta stíhat. To, že by ve Sněmovně žaloba našla dostatečnou podporu, je nepravděpodobné.

"Podle mě ty argumenty, které tam jsou, nemají opodstatnění, takže si myslím, že ta žaloba určitě nemá žádnou šanci," vyjádřil se k žalobě premiér Andrej Babiš (ANO). "Pan prezident si dělá z Ústavy trhací kalendář a vysmívá se občanům. Nedělám si iluze, myslím si, že ve Sněmovně vzhledem k rozložení sil ta žaloba nemá šanci na schválení," řekl poslanec Miroslav Kalousek (za TOP 09).

"Hnutí SPD si nemyslí, že by měl pan prezident nějakým způsobem porušit Ústavu," uvedl předseda SPD Tomio Okamura. "Podle mě ty skutky, které jsou tam popsané, jsou závažné. Měl by se jimi zabývat Ústavní soud, alespoň v některých případech určitě," tvrdí místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal.

Podle místopředsedy komunistů Stanislava Grospiče je problém i ve znění samotném. "Můj názor osobní na tuto žalobu je, že jsem už viděl podstatně lépe napsané právní texty," řekl.

K odvolání prezidenta z funkce došlo například v Brazílii, kde o svůj post přišla Dilma Rousseffová. Stejný osud potkal i jihokorejskou prezidentku Pak Kun-hje.