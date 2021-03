Poslanci budou řešit změny voleb, senátoři bonus k nemocenské

Jednání Poslanecké sněmovny startuje v devět hodin ráno, nejprve jsou na programu písemné interpelace, lidoveckou novelu volebního zákona budou poslanci mimořádně projednávat od 11 hodin.

Pravidla voleb do Sněmovny musí zákonodárci změnit kvůli nedávnému zásahu Ústavního soudu. Ten například zrušil části zákona, podle kterých se hlasy voličů přepočítávají na mandáty. A to kvůli porušování rovnosti volebního práva.

O lidovecké novele mohla Sněmovna jednat už minulý měsíc, tehdy to ale zablokovali poslanci hlavně z ANO a SPD. Tyto strany totiž chtějí, aby místo dosavadních 14 krajských volebních obvodů vznikl jen jediný celorepublikový.

O změnách volebního zákona mluvil ve čtvrteční Snídani s Novou předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Děláme vše pro to, aby byl schvalovací proces co nejkratší, neformálně jsme se již sešli a uzavřeli jsme gentlemanskou dohodu," řekl šéf horní komory Parlamentu. Věří, že změny v systému voleb budou "hotové" do konce května, nepředpokládá, že by prezident zákon vetoval.

I Senát ve čtvrtek rokuje. Na programu má mimo jiné bonus k nemocenské pro lidi, kteří kvůli koronaviru skončí v karanténě. Poslanci v úterý kývli na to, že má být ve výši až 370 korun denně.

Aktuální návrh počítá s tím, že lidé v karanténě zmíněný příspěvek dostanou po dobu prvních 14 dnů. Jeho vyplácení má přispět k tomu, aby lidé, kteří se setkají s nakaženými, do karantény opravdu nastoupili a hlásili své kontakty.