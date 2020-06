Poslanci se hádají kvůli koloběžkám, řeší i pauzy pro řidiče kamionů. ŽIVĚ

Ve středu pokračuje 49. schůze Poslanecké sněmovny. Na ní by měli poslanci řešit například novelu o dvojí kvalitě potravin. Někteří poslanci požadují, aby byl na trhu povinný podíl českých potravin. To vyvolalo ostré spory. Na programu jsou i další body, jako je například novela o České národní bance či novela zákona o silniční dopravě.

Sněmovna se nejprve zabývá novelou zákona o silniční dopravě, která například ukládá dopravcům zajistit povinné dodržování přestávek řidičů nákladních aut. Poslanci jednají o zařazení bodů, které by řešily problematiku sdílených koloběžek, které často blokují chodníky. O zařazení se strhla hádka, podle některých je to lokální problém, který by se v Poslanecké sněmovně řešit neměl.

Podle kritiků novely, která by měla po úpravách poslanců na našem trhu zavést povinný podíl potravin z Česka, to povede jen ke zdražování, nižší kvalitě potravin a vyšším cenám, což zásadně odmítají. Zprávu naopak pozitivně přijali například zemědělci.

Poslanci by se také měli zabývat například volbou člena Nejvyššího kontrolního úřadu či novelou zákona o námořní plavbě. Také je čeká posouzení návrhu na zřízení komise, která by měla hodnotit účinnost vládní pomoci.

Předsedu Poslanecké sněmovny ČR Radka Vondráčka čeká odpoledne setkání se slovenským premiérem, který vyrazil na první zahraniční cestu po uvedení do funkce. Setkat by se měli kolem 16:15.