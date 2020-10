Poslanci chtějí osekat dávky hmotné nouze, nejchudší by přišli o bydlení

Poslanecká sněmovna ve středu projedná dva návrhy z dílny SPD a ODS novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle Platformy pro sociální bydlení by jejich přijetí ještě víc zkomplikovalo životy nejchudších. Zvýšilo by se prý i riziko, že tito lidé přijdou o možnost platit si bydlení.

Poslanci budou ve středu už podruhé jednat o kontroverzních návrzích novely zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jejich schválení by způsobilo sociálně nejslabším velké problémy, obávají se zástupci Plaformy pro sociální bydlení. Mohla by vzrůst také kriminalita. Chudoba totiž následkem koronavirové krize může postihnout další nezanedbatelnou část populace.

Návrh z pera SPD v čele s Tomiem Okamurou rozšiřuje okolnosti, za kterých lidé přijdou o všechny dávky hmotné nouze. Nárok by nově zanikl i za neplnění povinné předškolní docházky. V současnosti stát dávky odebírá jen za neplnění docházky školní.

V praxi se prý ukazuje, že ani dosavadní nastavení není nejvhodnější. Lidem působí další finanční potíže. "Domníváme se, že by se situace měla řešit v součinnosti s OSPOD a dalšími službami, ne uvrhnout tyto rodiny do ještě větší finanční a materiální deprivace,“ uvedl analytik Platformy pro sociální bydlení Adam Fialík.

Novela, kterou navrhli poslanci ODS, jejímž předsedou je Petr Fiala, by umožnila snížení dávek hmotné nouze k zaplacení dluhu za přestupek. Peníze by se braly z doplatku na bydlení a příspěvku na živobytí.

"Opakovaně zde dochází ke snaze zpřísňovat represi tam, kde represivní způsoby nezabírají. Důsledkem může být paradoxně ještě větší nárůst kriminality,“ upozornil Fialík. Podle něj je pravděpodobné, že by dotčení se lidé po odebrání dávek snažili vydělávat nelegálními cestami. To by vedlo k vyšší kriminalitě.

Platforma pro sociální bydlení upozorňuje, že návrh ODS by zasáhl do zajištění základních životních potřeb. Za přestupek by lidé mohli přijít o možnost platit si bydlení. Momentálně není možné snižovat dávky hmotné nouze kvůli žádnému dluhu. Poslanci v návrhu zmiňují i přestupek, který neexistuje, a sice zanedbávání péče o dítě v případě, že má víc než 100 neomluvených hodin ve škole. Školský zákon ale nic takového nestanovuje.

Oba návrhy jdou na středečním jednání Poslanecké sněmovny do druhého čtení. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které řídí Jana Maláčová (ČSSD), je v prvním čtení nepodpořilo.

"Doufáme, že ministerstvo podobně jako v prvním čtení tyto návrhy nepodpoří a bude raději pracovat na promyšlených a na datech založených systémových změnách, především řešit zvyšující se nezaměstnanost, prohlubující se zadluženost a rostoucí bytovou nouzi," uzavřel Vít Lesák z Platformy pro sociální bydlení.