Poslanci hlasují o rozpočtu na příští rok, hádají se o výši schodku

Jednání už nyní trvá více než deset hodin a vypadá to, že se protáhne až dlouho do noci - dokud se tedy neprohlasuje to skutečně velké množství pozměňovacích návrhů a následně podoba rozpočtu jako celku.



Celé dopoledne - téměř tři hodiny - obhajoval státní rozpočet premiér Andrej Babiš. Vzal to skutečně velmi zeširoka a vysloužil si za to kritiku opozice. Pak už se u řečnického pultíku střídali jednotliví poslanci. ODS kritizovala investice do dopravy. Šéf SPD Tomio Okamura zkritizoval sociální politiku vlády. Vít Rakušan z hnutí STAN u řečnického pultu sepsul vládu za to, že si v době ekonomického růstu netvoří rozpočtové rezervy. Na čem se opozice i vláda shodly, je navýšení platů učitelů, a to o 15 procent.



Hlasování o dlouhém výčtu pozměňovacích návrhů začalo až po osmé hodině večer, poslanci si již předem ustanovili, že jednat mohou až do půlnoci.

21:25 Lépe nebude silnicím ani železnicím. Neprošlo jak navýšení o šest miliard Správě železniční dopravní cesty, tak čtyři miliardy korun na opravy krajských silnic.

21:02 Neprošly ani návrhy Zbyňka Stanjury, který navrhoval snížení v kapitolách jednotlivých ministerstev. Ministerstvu zemědělství chtěl ubrat 1,2 miliardy, ministerstvu zahraničí 1,1 miliardy, ministerstvu pro místní rozvoj pak 2,9 miliardy. Neprošlo ani snížení platů zaměstnanců o 7 miliard korun. Celkem mělo jít o úsporu ve výši 46 miliard.

20:50 Zvýšení částky určené dopravnímu fondu na stavby silnic a železnic o 5,5 miliardy korun neprošlo.

20:45 Poslanci ČSSD Votava a Valachová neprosadili třímilionové navýšení na platy učitelů, návrh nebyl přijat. Proti bylo hnutí ANO, Komunisté a SPD se zdrželi.

20:32 Neprošel ani návrh Dominika Feriho přidat dvě miliardy korun na ochranu přírody a jednu miliardu na památky.

20:22 Stejnou částku, tedy 600 milionů navíc, by poslanci rádi viděli i pro sociální služby. Hodlají přidat také policii, a to 120 milionů na výcvik a vybavení. Naopak navýšení částky pro armádu o 5,5 miliardy korun poslanci zamítli.

20:20 Poslanci odsouhlasili v rozpočtu navíc částku 600 milionů, určenou pro menší obce na opravy a výstavbu bytů a škol. Dalších 300 milionů korun půjde na nákup vlastnických práv ke kanalizacím a vodovodům. Naopak čtyři miliardy korun na opravy krajských silnic hlasováním neprošly.